“نأمل أن تكون قد تعلمت الدرس”.. لماذا اختار ترامب منتقدته مورغان أورتاغوس نائبة لمبعوثه إلى الشرق الأوسط؟

واشنطن- “القدس العربي”: اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مورغان أورتاغوس، المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية، لتولي منصب نائب المبعوث الرئاسي الخاص للسلام في الشرق الأوسط في إدارته المقبلة.

وأشار ترامب في إعلانه إلى أن أورتاغوس كانت تنتقده في السابق.

وبصفتها مساهمة في قناة فوكس نيوز في عام 2016، انتقدت أورتاغوس ترامب بسبب سلوك اعتبرته “مثيرًا للاشمئزاز”. ثم عملت في وزارة الخارجية بين عامي 2019 و2021.

وكتب ترامب على منصة Truth Social ” لقد حاربت مورغان ضدي لمدة ثلاث سنوات في بداية حملتها الانتخابية، ولكنني آمل أن تكون قد تعلمت درسها. عادة لا تنجح مثل هذه الأمور، ولكنها تحظى بدعم قوي من الجمهوريين، وأنا لا أفعل هذا من أجلي، بل أفعله من أجلهم”، “دعونا نرى ما سيحدث”.

وستتولى أورتاغوس منصب نائب ستيفن ويتكوف، الذي عيّنه ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط.

وقال ترامب في الإعلان: “نأمل أن تكون مصدر فخر لستيف، فهي قائدة عظيمة وموهوبة، بينما نسعى إلى جلب الهدوء والازدهار إلى منطقة مضطربة للغاية. أتوقع نتائج عظيمة، وقريبا!”.

وكان ترامب قد أيد ترشح أورتاغوس للكونغرس عام 2022، قبل أن يتم إزالتها من الاقتراع من قبل الحزب الجمهوري في تينيسي لأنها انتقلت إلى الولاية مؤخرًا.

وأورتاغوس هي ضابطة في احتياطي البحرية، وعملت في وزارة الخزانة أثناء إدارة الرئيس باراك أوباما.

وسلط ترامب الضوء على تجربتها في إعلانه يوم الجمعة، وقال: “من عام 2019 إلى عام 2021، عملت مورغان متحدثة باسم وزارة الخارجية (بومبيو!)، حيث كانت عضوًا في فريق اتفاقيات إبراهيم التاريخية الذي جلب السلام غير المسبوق إلى الشرق الأوسط. وفي وقت سابق، عملت في وزارة الخزانة محللة للاستخبارات المالية، ومن عام 2010 إلى عام 2011، كانت نائبة الملحق لوزارة الخزانة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية”.

وأضاف “حظا سعيدا مورغان”.