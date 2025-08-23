نائبة جمهورية أمريكية: لا أريد أن أدفع ثمن “إبادة جماعية” في غزة- (تدوينة)

“القدس العربي”: شبّهت النائبة الجمهورية في الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، ما يتعرض له المدنيون في غزة بما قد يحدث للأمريكيين إذا قُصفت بلادهم بسبب أفعال حكومتهم، مؤكدة أن “الأبرياء لا يجب أن يدفعوا ثمن سياسات الحكومات”.
وقالت غرين، في منشور عبر منصة “إكس”، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تموّل إسرائيل بمبلغ 3.8 مليار دولار سنوياً كمساعدات عسكرية، مشيرة إلى أن “كل دافع ضرائب أمريكي يشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية الإسرائيلية”.
وأضافت: “لا أريد أن أدفع ثمن إبادة جماعية في بلد أجنبي ضد شعب أجنبي بسبب حرب ليست لي أي علاقة بها، ولن أصمت عن ذلك”.
وأكدت النائبة أن كثيرين من الأبرياء في غزة، وبينهم أطفال، يُقتلون رغم أنهم ليسوا من حركة حماس، مضيفة: “كما أظهرنا التعاطف مع ضحايا هجوم السابع من أكتوبر في إسرائيل، يجب أن نظهر التعاطف ذاته مع الأبرياء والأطفال في غزة”.
وختمت بالقول إن جميع الأرواح البريئة متساوية في نظر الله، وإن “صمت العالم على معاناة غزة أمر غير مقبول”.
وفيما يلي نص المنشور:
لو تعرضت الولايات المتحدة للقصف ليل نهار بسبب شيء مروع فعلته حكومتنا، وكان العديد من الأبرياء من الأمريكيين، ومن بينهم أطفال، يُقتلون ويصابون بجروح خطيرة، وطلبنا الرحمة، لكن بقية العالم قال: “الأمريكيون انتخبوا حكومتهم، لذا فهم يستحقون ما يحدث، وحكومتهم سيئة، وبالتالي كل الأمريكيين سيئون، ولهذا فإن ما يجري لهم أمر مستحق وواجب الحدوث”.
وصمت العالم أمام معاناتنا.
ولم يهبّ أحد لنجدتنا.
ومُسحت مدننا ومنازلنا بالقصف وصارت أنقاضا.
ودُمّرت بنيتنا التحتية، فلا مزارع، ولا متاجر، ولا مجتمع منظم بعد ذلك.
ولم يساعد أحد أطفالنا الجرحى والجائعين.
كيف كنتم ستشعرون؟
بماذا كنتم ستفكرون؟
وماذا كنتم ستفعلون؟
هذا بالضبط ما يحدث في غزة، حيث يُقتل العديد من الأبرياء والأطفال، على الرغم مما قيل لنا، وهم ليسوا من حركة حماس.
هل تستحق حماس ذلك؟ نعم.
هل يستحق الأبرياء والأطفال ذلك؟ لا.
الأبرياء في غزة لم يقتلوا ولم يخطفوا الأبرياء في إسرائيل يوم السابع من أكتوبر.
وكما تحدثنا وأبدينا التعاطف مع الضحايا وأسرهم في 7 أكتوبر، كيف لا يتحدث الأمريكيون الآن ويتعاطفون مع آلاف الأبرياء والأطفال في غزة؟.
هل حياة نوع من الأبرياء تستحق، ونوع آخر لا يستحق شيئا؟.
بالنسبة لي، أعتقد أن الله يرى كل الأرواح البريئة على قدم المساواة، وهو يحبها جميعا. بل في الواقع، لقد أرسل ابنه من أجل جميع الناس، وهذا دليل على مدى محبته لنا.
أمريكا تموّل إسرائيل بـ3.8 مليار دولار سنويً كمساعدات عسكرية.
في الحقيقة، أدقّ أن نقول: دافعو الضرائب الأمريكيون هم من يموّلون إسرائيل بـ3.8 مليار دولار سنويا كمساعدات عسكرية.
وهذا يعني أن كل دافع ضرائب أمريكي يساهم في الأعمال العسكرية الإسرائيلية.
ولا أدري ماذا عنكم، لكنني لا أريد أن أدفع ثمن إبادة جماعية في بلد أجنبي ضد شعب أجنبي، من أجل حرب أجنبية ليست لي أي علاقة بها.
ولن أصمت إزاء ذلك.
If America was being bombed day and night because of something horrific our government did, and many innocent Americans and American children were being killed and traumatically injured, and we begged for mercy, but the rest of the world said,
“Americans voted for their…
— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) August 23, 2025
وتُعد غرين أول عضو جمهوري في الكونغرس يصف علنا ما يحدث في غزة بأنه “إبادة جماعية”.
من أشجع و أعدل ما انجبت امريكا. صوت هذه المرأة انقلب على كل ما يؤمن به حزبها و كانت تؤمن به بشأن فلسطين و محتلوها.
ولكل ظالم يوم. ولكم الله ياشعب فلسطين.
….كل دافع ضرائب أمريكي يساهم في الأعمال العسكرية الإسرائيلية…..
هذا بالضبط هو ما نعتمده و ما نؤمن به و ما نراه …تسوون الف طن من المتفجرات أتت من امريكا…
المقاتلات
الصواريخ
القنابل العنقود
الدبابات
المركبات
الاستخبارات
الخبراء
الجواسيس
المقاتلون و المرتزقة
الضباط …
نقول بشكل أدق ان امريكا هي راس الابادة الجماعية ضد الأطفال و النساء و الشيوخ العزل في غزة …
و لكن هيهات من يضحك كثيرا يضحك اخيرا
إسرائيل أصبحت فوق القانون الدولي، ولا أحد في العالم كله قادر على الوقوف في وجهها، و التهجير حتما سيكون، والعلاقات مع العرب ستبقى تابثة مهما كانت نتيجة هذه الحرب التي ستؤدي حتما إلى نهاية فلسطين
ستتم استثناء اموال ضرائب النائبة المحترمة من الاموال التي تذهب للشرق الاوسط
كل ألتحية وألإحترام لهذه ألنائبة عن ألحزب ألجمهورى ألأميركى مارجورى تايلر جرين لموقفها ألشجاع وألإنسانى بما يتعرض له ألمدنيون فى قطاع غزة رجالا ونساء وأطفالا . إنها سيدة عظيمة قليل أمثالها هز ضميرها ما يجرى فى قطاع غزة من قتل وتيتيم لأطفال لا ذنب لهم بما يجرى فى ألقطاع. أتمنى أن يقرأ ألرساله ألرئيس ألأميركى والقيام فورا بالإتصال بالنتن وامره بوقف ألحرب فورا وسحب جيشه ألمعتدى من غزة والسماح بإدخال ألمساعدات ألإنسانية دون عوائق. لا أعتقد أن نتنياهو لن يستجيب لأوامر ألرئيس ألأميركى. ألأيام بيننا!!!!!!!!!!!!
نفس النائبة الجمهورية صرحت مؤخراً بأن الكونغرس الأمريكي مسيطر عليه من قبل إسرائيل بشراء ضمائر أغلبية أعضاء الكونغرس بالمال. هذه النائبة هي الشريفة الوحيدة التي نطقت بضمير حي. سنجد خلال الأيام القادمة تكالب ال صحافة الأمريكية الصهيونية بالهجوم عليها كالكلاب المسعورة.
…1-هذه النائبة وايضاً المذيع تاكر كارلسون وغيرهم ممن يفكر باستقلالية وخارج الصندوق في امريكا لهم الاحترام لكن امريكا كدولة تمارس القذارة مع العرب وترد الجميل بالسوء وتعاقب مؤسسات القانون الدولي وتمول الابادة في غزة وترسل اسلحة الابادة لاسرائيل وتمارس الفيتو على كل مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف المذبحة…2-اسرائيل انكشف وجهها الاجرامي الارهابي الاستئصالي …وتلميح المجرم نتنياهو الى اسرائيل الكبرى تهديد مبطن لكل الدول العربية المجاورة زائداً السعودية والعراق 3-تكرر قول عدد من المسؤولين الأمريكيين ان اسرائيل لو اردات ابادة كل الشعب الفلسطيني لكان بامكانها ذلك …كلام خطير واحمق وقذر من مسؤولي دولة تمارس القذارة ضد العرب ..وفقاً للتعريف القانوني للابادة : اسرائيل الآن تمارس الابادة وفقاً للقانون الدولي ، نقطة .
إنسانة شريفة
إنفعال جيّد لهذه النائبة الجمهورية لما رأته من فظائع من قتل وتشريد ترتكب ضد مليونيّ مدني ُجلهم من المدنيين العزل لكنها، وكمعظم الامريكان فانهم يقرأون العناويين فقط (Headlines) لصحفهم الامريكية وكذلك فان غالبية أعضاء الكونجرس الامريكي لا زالوا تحت السيطرة الصهيونية حيث إعتبروا أن ماقامت به حماس هو عمل إرهابي متناسيين الحقائق التالية:
* قطاع غزة كان محاصرا منذ عام ٢٠٠٥ بحصار خانق فرضته إسرائيل على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً بعد إنسحاب جيشهم منها لن يكون للفلسطينيين سيطرة على جانبهم من الحدود مع مصر. واتممت اسرائيل في عام ٢٠٠٧ هذا الحصار وإغلاق معبر رفح وبذلك أصبح قطاع غزة يوصف بانه “سجن خارجي كبير!
*حركات المقاومة الفلسطينية هي حركات مقاومة أقرتها الامم المتحدة بجواز شرعية المقاومة للاحتلال والاستعمار، بما في ذلك حق الشعوب في استخدام الوسائل المتاحة، حتى الكفاح المسلح، لتحقيق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الأجنبي، وذلك في قرار الجمعية العامة حتى الكفاح المسلح، لتحقيق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الأجنبي، وذلك في قرار الجمعية العامة رقم A/RES/38/17 الصادر في عام في عام 1983.