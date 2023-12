نائبة أيرلندية: رئيسة المفوضية الأوروبية “سيدة الإبادة الجماعية”- (فيديو)

لندن: انتقدت النائبة الأيرلندية في البرلمان الأوروبي كلير دالي مجدداً رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بسبب موقفها من الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، واصفة إياها بـ “سيدة الإبادة الجماعية”.

واتهمت دالي، خلال خطابها في البرلمان الأوروبي الاثنين، فون دير لاين بتجاوز السياسات الخارجية “لتشجيع نظام فصل عنصري وحشي”.

وأضافت: “مع هؤلاء المدافعين عن الديمقراطية” (مثل فون دير لين).. أعتقد أنني سأعبر عن رأي العديد من المواطنين الأوروبيين عندما أقول: لا شكراً لك، يا سيدة الإبادة الجماعية”.

Irish MEP Clare Daly:

Ursula von der Leyen is a person who found herself in power without a single citizen’s vote, who has spent the last two months changing and undoing the foreign policies of elected governments to promote a brutal regime she calls a “vibrant democracy.

My… pic.twitter.com/5wirBVK3Bg

