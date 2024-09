نائبة الرئيس الأمريكي تحث إسرائيل على فعل المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين- (فيديو)

دبي: قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، إن عددا كبيرا للغاية من الفلسطينيين يُقتلون في غزة، وحثت إسرائيل على بذل مزيد من الجهود لحمايتهم بينما كانت ترسم ملامح رؤية أمريكية للقطاع في مرحلة ما بعد الصراع.

وفي مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، قالت هاريس إن إسرائيل لها حق مشروع في تنفيذ عمليات عسكرية ضد مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لكن “بينما تدافع إسرائيل عن نفسها، كيفية فعل ذلك مهمة. موقف الولايات المتحدة واضح لا لبس فيه: يجب احترام القانون الإنساني الدولي. لقد قُتل عدد كبير للغاية من الفلسطينيين الأبرياء”.

وتطالب الولايات المتحدة إسرائيل بتضييق منطقة القتال خلال أي هجوم على جنوب غزة وضمان تخصيص مناطق آمنة للفلسطينيين.

وقالت “بينما تواصل إسرائيل تحقيق أهدافها العسكرية في غزة، فإننا نعتقد أنه يتعين عليها بذل المزيد لحماية المدنيين الأبرياء”.

وعقدت هاريس محادثات مع بعض قادة المنطقة في أثناء مشاركتها بقمة المناخ في دبي بعد أن طلب منها الرئيس الأمريكي جو بايدن الجلوس إلى طاولة المفاوضات بدلا منه في خضم تركيزه على الحرب في غزة.

Kamala Harris:

“We believe Israel must do more to protect innocent civilians.” pic.twitter.com/UBZyM9TMYl

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) December 2, 2023