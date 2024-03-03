نائبة الرئيس الأمريكي تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة- (فيديو)

ولاية ألاباما- الولايات المتحدة: دعت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والضغط على إسرائيل بالقوة لزيادة تدفق المساعدات لتخفيف ما وصفتها بأنها ظروف “غير آدمية” و”كارثة إنسانية” بين الشعب الفلسطيني.
وتعليقات هاريس من بين أكثر التعليقات حدة حتى الآن على لسان كبار القادة في الحكومة الأمريكية ممن دعوا إسرائيل إلى تخفيف الأوضاع في غزة.
What we are seeing every day in Gaza is devastating, and our common humanity compels us to act.
Given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire for at least the next six weeks. pic.twitter.com/mst8N9HxKa
— Kamala Harris (@KamalaHarris) March 3, 2024
وفي كلمة خلال زيارة لمدينة سيلما بولاية ألاباما حثت هاريس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على قبول اتفاق للإفراج عن الرهائن من شأنه تطبيق وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع والسماح بتدفق مزيد من المساعدات.
وقالت هاريس “يتضور الناس جوعا في غزة. الظروف غير آدمية وإنسانيتنا المشتركة تلزمنا بالتحرك”. وأضافت “لا بد أن تفعل الحكومة الإسرائيلية المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير. لا أعذار”.
وذكرت صحيفة عبرية أن إسرائيل قاطعت محادثات وقف إطلاق النار في غزة اليوم الأحد بعد رفض حماس مطلبها بإرسال قائمة كاملة تحوي أسماء الرهائن الذين ما يزالون على قيد الحياة.
وذكرت هاريس “حماس تقول إنها تريد وقف إطلاق النار. حسنا، ثمة اتفاق على الطاولة. ومثلما قلنا، حماس بحاجة إلى الموافقة على ذلك الاتفاق”. وتابعت “فلنطبق وقف إطلاق النار. فلنعد الرهائن إلى أسرهم. ولنقدم الغوث الفوري إلى شعب غزة”.
(وكالات)
30 ألف شهيد والاف الجرحى لا قيمة لهم عندكم أما 100 أسير صهيوني فهم أغلى عليكم من أنفسكم ، ومتى أطلق سراحهم يعود الويل والقتل للفلسطينين
ادعو السفراء العرب في واشنطن طلب اجتماع عاجل مع وزير الخارجية الأمريكي والطلب إليه إلا تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو في مجلس الأمن للأمم المتحدة يعقب ذلك طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن للامم المتحدة لتبني قرار. ملزم لوقف الحرب الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني وخاصة ان عدد الفلسطينيين الذين قتلوا تجاوز ثلاثين الف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.
سمعت الدكتور النفيسي يقول : أمريكا تتعامل مع دول الخليج بالفاكس ( و هو مطلع ) لا تتعامل معهم حتى بالسفراء .
حكومات الخليج مكاتب تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية و هذه الدول الٱن تسيطر تماما على الجامعة العربية ، فكيف تنتظر منهم الإتفاق مع جميع العرب و الوصول إلى أي موقف مشرف ؟ . الجامعة إنتهت كبر عليها أربعا و لا حرج
هذا ما تتصرح به للإعلام ويكذبه الواقع .. صبرا اهل فلسطين الحبيبه إن موعدنا الجنة .. 🌴