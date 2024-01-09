نائبة رئيس وزراء بلجيكا: سأقدم مقترحا لحكومتي لمقاضاة إسرائيل

بروكسل: صرحت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر بأن بلادها لا يمكنها أن تبقى صامتة ضد تهديد إسرائيل بـ”الإبادة الجماعية” في غزة.

وأكدت أنها ستقدم مقترحا لحكومتها بأن تحذو حذو جنوب إفريقيا في إقامة دعوى قضائية ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقالت دي سوتر، وهي ممثل حزب الخضر الفلمنكي في الائتلاف الحاكم، في بيان على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “لا يمكن لبلجيكا أن تقف بموضع المتفرج حيال المعاناة التي لا نهاية لها للشعب في غزة .

ودعت إلى دعم القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية”.

وأوضحت :”علينا أن نتحرك ضد خطر الإبادة الجماعية، أريد من بلجيكا أن تحذو حذو جنوب أفريقيا وأن تتخذ إجراءً في محكمة العدل الدولية، سأقدم هذا الاقتراح للحكومة البلجيكية”.

وقالت دي سوتر في تصريح سابق: “لقد حان الوقت لمقاطعة إسرائيل، إن إسقاط القنابل مثل المطر أمر غير إنساني، ومن الواضح أن إسرائيل لا تهتم بالدعوات الدولية لوقف إطلاق النار”.

ومن المقرر أن تُعقد جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري.

(الأناضول)