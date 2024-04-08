نائبة فرنسية بالبرلمان الأوروبي: “باريس متواطئة في المجزرة الإسرائيلية بغزة”-(فيديو)

باريس- “القدس العربي”:

خلال حلولها، ضيفة على برنامج “Grand Rendez-Vous ”، على إذاعة “أوروب1” الفرنسية، وتلفزيون “سي نيوز” الفرنسي، انتقدت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي، مانون أوبري، موقفَ حكومة بلادها حيال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي دخلت شهرها السابع.

استنكرت أوبري، التي ترأس قائمة حزب “فرنسا الأبية” اليساري في الانتخابات الأوروبية المقبلة، “تواطؤ فرنسا في المجزرة بقطاع غزة”، قائلة إن “كلّ من يغض الطرف، ويخجل من وصف ما يحدث في قطاع غزة، عليه مسؤولية ثقيلة”.

Israël-Hamas : «La France est complice du massacre dans la bande de Gaza», estime Manon Aubry https://t.co/3ELSCU3i4c — Europe 1 (@Europe1) April 7, 2024

واعتبرت مانون أوبري أن “حركة حماس لعبت دورا في الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة، بتنفيذها لهجمات إرهابية”، وفق وصفها. لكنّها شدّدت، في الوقت نفسه، على مسؤولية الحكومة الإسرائيلية.

وقالت في هذا الصدد: من يُسقط القنابل؟ استعمار وتدمير الشعب الفلسطيني لم يبدأ منذ شهر أكتوبر الماضي”، في إشارة إلى هجوم حماس.

Ce qui se déroule à Gaza est un carnage : 33 000 personnes sont mortes depuis octobre, dont 40% d'enfants. Le gouvernement de Netanyahou est responsable : le droit à défense n'est pas le droit à la vengeance indiscriminée. #UnionPopulaire pic.twitter.com/ojNSW6jxmV — Manon Aubry (@ManonAubryFr) April 7, 2024

كما انتقدت أوبري بشدّة، امتناع حكومة بلادها عن التصويت على خطوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح فرض حظر على شحن الأسلحة إلى إسرائيل. ووصفت موقف بلادها بأنه “مُخجل”.

وأشارت إلى أن “فرنسا أرسلت أكثر من 100 ألف بندقية تستخدم في مذبحة الشعب الفلسطيني”.

Le Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies a voté un embargo sur l'envoi d'armes à Israël. En s'abstenant sur ce texte, Macron nous couvre de honte. En envoyant des armes à Israël, la France se fait complice de ce massacre. #UnionPopulaire pic.twitter.com/q8gMnMg674 — Manon Aubry (@ManonAubryFr) April 7, 2024

ورأت مانون أوبري أن فرنسا “إذا لم تفعل شيئاً لوقف المجازر المستمرة في قطاع غزة، والتي يصفها القانون الدولي بأنها إبادة جماعية، فنعم، هي تتحمل بعض المسؤولية عن هذه الإبادة الجماعية”.

وضربت مثالا بالدول الغربية، مثل كندا، التي أوقفت إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، أو الدول الأوروبية مثل بلجيكا التي صوتت لصالح القرار في مجلس حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تعترف فيه 139 دولة في العالم بدولة فلسطين، ما تزال فرنسا ترفض القيام بذلك.

Manon Aubry : "Le gouvernement francais envoie des armes qui servent à massacrer les Palestiniens. Il y a une responsabilité majeure"#PalestineLivesMatter #Palestine #Gaza pic.twitter.com/Z9Rrt5mIn4 — Alexis🇨🇵φ (@_Citoyen_Alexis) April 7, 2024

واقترحت البرلمانية الفرنسية التي ترأس قائمة حزبها في الانتخابات الأوروبية المقبلة، ما اعتبرتها خطوات بسيطة للغاية، بأن “تقرر فرنسا فرض حظر على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وأن تطلب تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وأن تعترف بدولة فلسطين، فهكذا يمكن لفرنسا أن تستعيد دورها الدبلوماسي لصالح السلام”، كما تقول.