تحقيقات

نائبة لبنانية تتحدث عن “المواجهة المستمرة منذ 1400 سنة”.. و”الجماعة الإسلامية” رأت في كلامها “مشروع فتنة”- (فيديو وتغريدات)

8 - أغسطس - 2024

النائبة اللبنانية غادة أيوب- الصورة من مواقع التواصل الاجتماعي

سعد الياس
حجم الخط
7

بيروت- “القدس العربي” : أثار فيديو مسرّب لعضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب، الفائزة عن المقعد الكاثوليكي في دائرة صيدا جزين، جدلاً واسعاً، بقولها، في عشاء، تعليقاً على ما يواجهه لبنان من حروب: “نحن في مواجهة منذ 1400 سنة، والمواجهة مازالت مستمرة”.

وقد رأى بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أن النائبة أيوب قصدت بتاريخ 1400 سنة نشأة الإسلام، ووجهوا إليها انتقادات لاذعة، على اعتبار أنها تدرّس في الجامعة اللبنانية، وتتكلم بلغة طائفية مقيتة. وذهب ناشطون في منطقة صيدا إلى تذكير النائبة أيوب أن لائحتها الانتخابية استفادت من 4380 صوتاً مسلماً من صيدا، وأن “القوات اللبنانية” تقيم أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وعلّقت “الجماعة الإسلامية” على كلام أيوب، فلفتت، في بيان، إلى أن كلامها “مشروع فتنة يتماهى مع مشروع العدو في تدمير لبنان”.

وقالت: “كان واضحاً، ومنذ انطلاق طوفان الأقصى، أن لأيوب مواقف حادة تجاه المقاومة، وهذا حقها السياسي، أما أن تتمادى في مواقفها للغمز من فترة هي الأقدس عند المسلمين، فهذا تجاوز كل الخطوط الحمر، ولن نسكت عنه أبداً”.

 وطلبت الجماعة من “رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الحصانة النيابية عن أيوب، تمهيداً لتقديم شكوى قضائية بحقها لدى الجهات المختصة بتهمة ازدراء الأديان”. مضيفة: “تتحمّل أيوب، ومن تمثّل، مسؤولية أيّ تداعيات قد تنتج عن هذا الفعل القبيح”.

بدوره، وصف رئيسُ لجنة التربية النائب حسن مراد كلام أيوب بـ “الطائفي والفتنوي”، وقال: “حبذا لو تقرأ الزميلة الكريمة التاريخ جيداً. حبذا لو تعلم أن المسلمين، منذ 1400 سنة، كانوا يداً بيد، وكتفاً بكتف، مع إخوتهم المسيحيين، ولم يُجبروا أحداً على الإسلام، ولو كان العكس لكان الوضع في الشرق اليوم مختلفاً. حبذا لو تعلم أن الخليفة عمر بن الخطاب لم يُصلِّ في كنيسة القيامة بعد فتحه القدس، احتراماً للمسيحية، وكي لا يأتي زمان يحولها البعض إلى مسجد. حبذا لو تعلم أن القائد عيسى بن العوام كان قائد ميمنة جيش صلاح الدين الأيوبي، وكان من إخوتنا المسيحيين. حبذا لو تعرف أن الاستشهادي البطل جول جمال، في العصر الحديث، المسيحي الديانة، كان فاتح عصر الاستشهاديين في مواجهة العدو الصهيوني.. وحبذا وحبذا وحبذا الكثير الكثير من الأمثلة عن التعايش الإسلامي المسيحي منذ 1400 سنة”.

وتعقيباً على هذه المواقف، أوضحت النائبة أيوب، في بيان، أنه: “برزت في الأيام الأخيرة حملة مضللة ضد الكلمة التي ألقيتُها في العشاء الاحتفالي، في 26 تموز 2024، ذكرتُ فيها أننا في مواجهة مستمرة منذ أكثر من1400 سنة، والتي يعرف عنها الكثر، لكنها قد تغيب عن كثيرين، بحيث جرى تحريفها، وفُهمت المواجهة المستمرة بغير معناها الوجداني والروحاني الذي قصدته، عبر استذكار عيد شهداء الكنيسة المارونية، أو شهداء مار مارون”.

وأكدت “أن المواجهة المستمرة هي ضد الاضطهاد من أي جهة أتى، وضد الظلم والظالمين والمتحكّمين بمصائر الشعوب، أياً كان هؤلاء. أما الاضطهاد والظلم فلا دين لهما، ولا طائفة، ولا لون، ولا عرق، وكم نحن في أمس الحاجة في أيامنا هذه أن نتمسك بثوابت كنيستنا ونحن نستذكر شهداءنا ونتطلع إلى مقاومة كل أنواع الظلم والاضطهاد، وصولاً إلى الحرية التي ارتبطت بتاريخ الكنيسة دائماً”.

وأضافت: “كلّي ثقة بأنه يمكن لأصحاب البصيرة والحكمة أن يميّزوا بين الحق الذي يراد به الحق نفسه، والحق الذي يراد به الباطل، والذي يمكن أن يستفيد منه كثر من محبّي إثارة الفتن والنعرات الطائفية، وما أكثرهم في هذه الأيام، ليفسدوا علاقتي بأهلي وأصدقائي وعائلتي الصيداوية الأحب إلى قلبي”.

 وختمت: “كنت أتمنى على بعضهم هذا تغليب المنطق ولغة العقل وعدم استغلال الموضوع لإظهاري بمظهر المتطرفة، فمن نشأ وتربّى في ربوع صيدا وأحيائها، وتفيأ ظلالها، وشرب ماءها، ونهل من تعاليم المطران سليم غزال ومبادئه لا يجد التطرف إليه سبيلاً”.

وقد دخل على الخط عددٌ من الناشطين دفاعاً عن أيوب، وأشار بعضهم إلى أن “الحديث عن 1400 سنة هو حديث عن تأسيس الكنيسة المارونية في لبنان، ولا علاقة له ببدء الدعوة الإسلامية”.

وذكّر أحدهم أن “ما قالته غادة أيوب سبق أن قاله كميل شمعون وبيار الجميل والبطريرك صفير وسمير جعجع”.

وقال النائب السابق جواد بولس: “ما حدن لازم يجهل تاريخه؛ ما حدن لازم يصغّر تاريخه؛ ما حدن لازم يستحي من تاريخه؛ ما حدن لازم يكب تاريخه وراء ظهره؛ بس كمان ما حدن لازم يكون أسير تاريخه”.

وأكد: “تاريخ الموارنة هذا هو؛ تاريخ نضال، تاريخ مواجهة، تاريخ تضحية، تاريخ ظلم، تاريخ صبر، تاريخ رجاء، تاريخ صراعات خارجية وداخلية. تاريخ أمجاد، تاريخ خيانات، تاريخ تقوقع، تاريخ انفتاح. أما مستقبل الموارنة فنكتبه اليوم. ويكتبه أشخاص مثل الدكتور غادة أيوب الملفتة في سلامة وقوة أدائها”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول رضوان:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 11:02 ص

    التوقيت يجعل مثل هذه التصريحات غير بريئة.
    لبنان في عين الإعصار و مشاكله فوق ما يحتمل و لم تعثر هذه على مشكلة تلتفت إليها الا الإسلام الذي حافظ على الكنيسة و اتباعها حيثما حل و انتشر.
    هناك حملة منظمة على الإسلام و المسلمين في الغرب هذه الاسام بتدبير من نعرفه ، فهل هذه من ضمنها و جزء منها.

    رد
  2. يقول إبراهيم الأمازيغي:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 11:06 ص

    الجميع يكره الإسلام..ليس بالأمر الجديد..

    رد
    1. يقول مسافر:
      أغسطس 8, 2024 الساعة 3:18 م

      صحيح أصبت و الله
      و لولا الأمازيغ و الترك الذين حَسُن إسلامهم لضاعت بيضة الإسلام.
      “و الله متم نوره و لو كره الكافرون”

  3. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 11:58 ص

    ههه يعني أنها تدعو صراحة لمحاربة الإسلام والمسلمين يا أبو العينين 😔☹️

    رد
  4. يقول ابن سعدون:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 12:14 م

    ماذا ينفع نبح الكلاب على القمر.
    كل من يريد أن يشهر نفسه يهاجم الإسلام،
    والله متم نعمته ولو كره الكافرون .

    رد
  5. يقول عادل عبدالحق:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 4:21 م

    لا تؤآخذها على ما قالت لوحدها. للأسف هذه حال كل من يتعاطوا والنفاق السياسي من مسلمين ومسيحيين. بدون ذكر أسماء، أكثرهم يقول شئ في العلن ونقيضه في السر ليعزز شعبيته أو ليتقرب من أصحاب الجاه والمال والدّيِن هو آخر همهم.

    رد
  6. يقول طارق بن زياد الأوراسي الحقيقي:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 5:23 م

    هناك صراع في لبنان بين المسلمين وبقايا الصليبيين منذ مئات السنين …رحم الله الأمير عبد القادر الجزائري الذي حقن دماء 60 الف نصراني من موارنة لبنان..

    رد

أخبار ذات صلة

لبنان: ضغط عسكري يواكب المقترحات الدبلوماسية لفرض آلية لتطبيق القرار 1701
منذ 16 ساعة
مجزرة إسرائيلية لمسعفين… ومفاوضات التسوية «تحت ضغط النار»
15 - نوفمبر - 2024
«حزب الله» يكبّد جيش الاحتلال خسائر برياً… والإعلام العبري: حدث أمني صعب جنوب لبنان
15 - نوفمبر - 2024
بري يعلن تسلمه عرضا أمريكيا لوقف إطلاق النار ويستقبل علي لاريجاني
15 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية