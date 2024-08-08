نائبة لبنانية تتحدث عن “المواجهة المستمرة منذ 1400 سنة”.. و”الجماعة الإسلامية” رأت في كلامها “مشروع فتنة”- (فيديو وتغريدات)

بيروت- “القدس العربي” : أثار فيديو مسرّب لعضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب، الفائزة عن المقعد الكاثوليكي في دائرة صيدا جزين، جدلاً واسعاً، بقولها، في عشاء، تعليقاً على ما يواجهه لبنان من حروب: “نحن في مواجهة منذ 1400 سنة، والمواجهة مازالت مستمرة”.

وقد رأى بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أن النائبة أيوب قصدت بتاريخ 1400 سنة نشأة الإسلام، ووجهوا إليها انتقادات لاذعة، على اعتبار أنها تدرّس في الجامعة اللبنانية، وتتكلم بلغة طائفية مقيتة. وذهب ناشطون في منطقة صيدا إلى تذكير النائبة أيوب أن لائحتها الانتخابية استفادت من 4380 صوتاً مسلماً من صيدا، وأن “القوات اللبنانية” تقيم أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

عدم الرد ليس جزء من الرد ولذلك أقول بأعلى صوت رداً على الأرهابيين الذين يحتلون بلادي والذين يتبعون من يحتل بلادي 🇱🇧. الاستاذة غادة أيوب وطنية بإمتياز وتتكلم بقوة وحق وأنا مصدوم أنكم لم تركبون فيلم وكذب من زمن عليها، لن يصدقكم إلا البهائم أمثالكم. أنا مسلم سني من الطريق الجديدة… pic.twitter.com/DAlwjzSryS — Sam Jundi حسام جندي (@SamJundi) August 7, 2024

وعلّقت “الجماعة الإسلامية” على كلام أيوب، فلفتت، في بيان، إلى أن كلامها “مشروع فتنة يتماهى مع مشروع العدو في تدمير لبنان”.

وقالت: “كان واضحاً، ومنذ انطلاق طوفان الأقصى، أن لأيوب مواقف حادة تجاه المقاومة، وهذا حقها السياسي، أما أن تتمادى في مواقفها للغمز من فترة هي الأقدس عند المسلمين، فهذا تجاوز كل الخطوط الحمر، ولن نسكت عنه أبداً”.

وطلبت الجماعة من “رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الحصانة النيابية عن أيوب، تمهيداً لتقديم شكوى قضائية بحقها لدى الجهات المختصة بتهمة ازدراء الأديان”. مضيفة: “تتحمّل أيوب، ومن تمثّل، مسؤولية أيّ تداعيات قد تنتج عن هذا الفعل القبيح”.

إنحدار خطاب حزب كان طليعة “حرية سيادة إستقلال”، إلى تحريض طائفي مباشر، يبدو أنّه بات “سياسة”.

بعد عبقرية “ما بيشبهونا”، جاءتنا “فهلوية” أنّ المسيحيين في صراع “عمره 1400 سنة”. يعني منذ ولادة الإسلام.

الله يرحم شهداء ثورة الأرز. خصوصا جبران تويني وسمير قصير وجورج حاوي. #غاده_ايوب pic.twitter.com/RWYCFnPmFP — Mohamad Barakat (@mdbarakat) August 7, 2024

بدوره، وصف رئيسُ لجنة التربية النائب حسن مراد كلام أيوب بـ “الطائفي والفتنوي”، وقال: “حبذا لو تقرأ الزميلة الكريمة التاريخ جيداً. حبذا لو تعلم أن المسلمين، منذ 1400 سنة، كانوا يداً بيد، وكتفاً بكتف، مع إخوتهم المسيحيين، ولم يُجبروا أحداً على الإسلام، ولو كان العكس لكان الوضع في الشرق اليوم مختلفاً. حبذا لو تعلم أن الخليفة عمر بن الخطاب لم يُصلِّ في كنيسة القيامة بعد فتحه القدس، احتراماً للمسيحية، وكي لا يأتي زمان يحولها البعض إلى مسجد. حبذا لو تعلم أن القائد عيسى بن العوام كان قائد ميمنة جيش صلاح الدين الأيوبي، وكان من إخوتنا المسيحيين. حبذا لو تعرف أن الاستشهادي البطل جول جمال، في العصر الحديث، المسيحي الديانة، كان فاتح عصر الاستشهاديين في مواجهة العدو الصهيوني.. وحبذا وحبذا وحبذا الكثير الكثير من الأمثلة عن التعايش الإسلامي المسيحي منذ 1400 سنة”.

للنائب غادة أيوب وكلامك الفتنوي نحن له بالمرصاد كلامك عن خلاف سني شيعي من ١٤٠٠ سنة بحب طمنك أذا كان في خلاف أنتي ما دخلك بيننا وبحب طمنك السنية والشيعه اليوم خلف المقاومة وأذا في اي خلاف ولا يوجد خلاف يا خنزيرة نحن من سيدعس الخلافات ونحن اليوم عدونا واحد هو العدو وأنتم يا عملاء pic.twitter.com/YvlUFfjMLn — A.Mrad (@AMrad36771778) August 7, 2024

وتعقيباً على هذه المواقف، أوضحت النائبة أيوب، في بيان، أنه: “برزت في الأيام الأخيرة حملة مضللة ضد الكلمة التي ألقيتُها في العشاء الاحتفالي، في 26 تموز 2024، ذكرتُ فيها أننا في مواجهة مستمرة منذ أكثر من1400 سنة، والتي يعرف عنها الكثر، لكنها قد تغيب عن كثيرين، بحيث جرى تحريفها، وفُهمت المواجهة المستمرة بغير معناها الوجداني والروحاني الذي قصدته، عبر استذكار عيد شهداء الكنيسة المارونية، أو شهداء مار مارون”.

وأكدت “أن المواجهة المستمرة هي ضد الاضطهاد من أي جهة أتى، وضد الظلم والظالمين والمتحكّمين بمصائر الشعوب، أياً كان هؤلاء. أما الاضطهاد والظلم فلا دين لهما، ولا طائفة، ولا لون، ولا عرق، وكم نحن في أمس الحاجة في أيامنا هذه أن نتمسك بثوابت كنيستنا ونحن نستذكر شهداءنا ونتطلع إلى مقاومة كل أنواع الظلم والاضطهاد، وصولاً إلى الحرية التي ارتبطت بتاريخ الكنيسة دائماً”.

استمعوا إلى غسان سعود الذي فبرك الحملة ضد د. غادة أيوب، وأعطى تفسير لكلامها مخالف للحقيقة ولتشويه صورتها في صيدا ولإثارة النّعرات الطائفية،

ها هو ومن فترة قريبة كان يفتخر ويستمتع بتدميره ل سعد الحريري وإنهائه لوليد جنبلاط، فهو متخصص بالإعلام الأصفر، وسعيه الدائم لبث الكراهية… pic.twitter.com/5Cw2zD6dHb — George Eid (@GeorgeEiid) August 7, 2024

وأضافت: “كلّي ثقة بأنه يمكن لأصحاب البصيرة والحكمة أن يميّزوا بين الحق الذي يراد به الحق نفسه، والحق الذي يراد به الباطل، والذي يمكن أن يستفيد منه كثر من محبّي إثارة الفتن والنعرات الطائفية، وما أكثرهم في هذه الأيام، ليفسدوا علاقتي بأهلي وأصدقائي وعائلتي الصيداوية الأحب إلى قلبي”.

وختمت: “كنت أتمنى على بعضهم هذا تغليب المنطق ولغة العقل وعدم استغلال الموضوع لإظهاري بمظهر المتطرفة، فمن نشأ وتربّى في ربوع صيدا وأحيائها، وتفيأ ظلالها، وشرب ماءها، ونهل من تعاليم المطران سليم غزال ومبادئه لا يجد التطرف إليه سبيلاً”.

وقد دخل على الخط عددٌ من الناشطين دفاعاً عن أيوب، وأشار بعضهم إلى أن “الحديث عن 1400 سنة هو حديث عن تأسيس الكنيسة المارونية في لبنان، ولا علاقة له ببدء الدعوة الإسلامية”.

هي لا تتحدث هنا عن حزب أو جماعة أو مشاريع أو “يسار غوغائي” أو المهجرين أو الشهداء إنما عن المسلمين “قشة لفة” الذين تخوض ضدهم مواجهة مستمرة منذ 1400 سنة.

لكن من هي هذه المرأة؟

هي ناشطة في حزب القوات، المدعوم من المملكة العربية السعودية، تدعى غادة أيوب. وهي ما كانت لتكون نائبة لو… pic.twitter.com/KgaLAMkDDt — Ghassan Saoud (@ghassansaoud) August 7, 2024

وذكّر أحدهم أن “ما قالته غادة أيوب سبق أن قاله كميل شمعون وبيار الجميل والبطريرك صفير وسمير جعجع”.

وقال النائب السابق جواد بولس: “ما حدن لازم يجهل تاريخه؛ ما حدن لازم يصغّر تاريخه؛ ما حدن لازم يستحي من تاريخه؛ ما حدن لازم يكب تاريخه وراء ظهره؛ بس كمان ما حدن لازم يكون أسير تاريخه”.

وأكد: “تاريخ الموارنة هذا هو؛ تاريخ نضال، تاريخ مواجهة، تاريخ تضحية، تاريخ ظلم، تاريخ صبر، تاريخ رجاء، تاريخ صراعات خارجية وداخلية. تاريخ أمجاد، تاريخ خيانات، تاريخ تقوقع، تاريخ انفتاح. أما مستقبل الموارنة فنكتبه اليوم. ويكتبه أشخاص مثل الدكتور غادة أيوب الملفتة في سلامة وقوة أدائها”.