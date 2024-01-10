نائبة مصرية متهمة بالغش في امتحانات كلية الحقوق

القاهرة- “القدس العربي”:

أثار إقدام نائبة عن حزب الوفد في البرلمان المصري، على محاولة الغش في إحدى امتحانات كلية حقوق، جدلا واسعا في مصر.

وأحالت جامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، جنوبي مصر، الطالبة والنائبة نشوى رائف، إلى الشؤون القانونية للتحقيق معها، مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، بعد تورطها بالاعتداء على إحدى المراقبات التي كشفت عن قيامها بأعمال غش أثناء تأدية الامتحان.

جامعة جنوب الوادي تحيل البرلمانية نشوى رائف "طالبة بالجامعة" للتحقيق بسبب تعديها على أعضاء هيئة التدريس بالضرب بعد ضبطها متلبسة بالغش أثناء تأديتها امتحان الفرقة الثالثة بكلية الحقوق #مزيد pic.twitter.com/KK6WAAqUqM — مزيد – Mazid (@MazidNews) January 9, 2024

وبحسب بيان للجامعة، فإنه أثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق لامتحان مقرر “القضاء الإداري”، وأثناء مرور إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس باللجنة، سمع صوت يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز، وطلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة، واعتدت عليها بالضرب، وتبين أن الطالبة عضو مجلس النواب نشوى رائف”.

عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي السابق، قال إن وقائع الغش في الامتحانات تتكرر بالمئات في أي امتحانات.

وأضاف أن الجامعة أصدرت بيانا بخصوص الواقعة، لكن النائبة تواصلت معه هاتفيا ونقلت لها رواية مغايرة.

ولفت إلى أن حق الدفاع مكفول للنائبة، وأن الأمر يحتاج لإجراء تحقيق لإثبات حقيقة ما حدث، مؤكدا أنه حال إثبات إدانة النائبة بما حدث، فإنّه سيتم إسقاط عضويتها عن الحزب.