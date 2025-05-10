نائبة مغربية تطالب بإجراءات عاجلة لحماية السكان من انهيارات المباني

الرباط: دعت النائبة المغربية نادية القنصوري، عن حزب العدالة والتنمية (معارض)، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات “مستعجلة” لحماية المواطنين القاطنين في مبانٍ مهددة بالانهيار، لا سيما خلال فترات الأمطار الغزيرة.

وجاءت مطالب القنصوري في سؤال كتابي وجهته، السبت، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على خلفية مصرع 10 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء انهيار مبنى في مدينة فاس وسط البلاد، يوم الجمعة.

وتساءلت النائبة عن “كيفية السماح ببقاء السكان تحت أسقف مهددة بالانهيار، في وقت تتوفر فيه السلطات على صلاحية إخلاء منازل سليمة عند الضرورة”، مطالبة بالكشف عن الإحصاءات المحينة للمنازل الآيلة للسقوط في فاس وباقي المدن، والإجراءات المتخذة لتفادي مزيد من الضحايا.

وكانت السلطات المحلية بمدينة فاس قد أعلنت، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار إلى 10 قتلى و6 جرحى، في حادث أعاد إلى الواجهة إشكالية المباني المتهالكة في المدن المغربية.

وفي فبراير/شباط 2022، شددت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان على ضرورة وضع استراتيجية استباقية، تشاركية ومتجددة، تمتد حتى عام 2030، لمعالجة مشكلات المباني المهددة بالانهيار.

وتُسجل في المغرب بين الحين والآخر حوادث انهيار مبانٍ قديمة، خصوصًا خلال فترات التساقطات المطرية، وغالبًا ما تخلف خسائر بشرية ومادية.

(وكالات)