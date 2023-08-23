نائب أردني يسأل عن حقيقة وجود سفارة لـ”فرسان مالطا” في بلاده وما هي طبيعة عملهم ونشاطهم؟ – (تدوينة)

عمّان- “القدس العربي”:

وجّه القطب البرلماني الأردني صالح العرموطي، سؤالا نيابيا إلى وزير خارجية بلاده حول وجود سفارة “لفرسان مالطا”، وما إذا كان لهم سفير معتمد لدى الأردن.

وتساءل النائب العرموطي في نص السؤال، الذي وصل “القدس العربي” نسخة منه، حول حقيقة وجود اتفاقيات تعاون بين الأردن وفرسان مالطا، وما هو موضوع هذه الاتفاقيات إن وجدت، وعن طبيعة عملهم ونشاطهم داخل البلاد.

يذكر أن فرسان مالطا هم جماعة تعيش في روما الفاتيكان، اعترفت بها إيطاليا بالإضافة إلى 100 دولة أخرى من بينها ست دول عربية هي الأردن ولبنان ومصر والسودان وموريتانيا والمغرب، كدولة هدفها الأساسي المعلن هو جمع التبرعات وإنفاقها على الدول المضيفة لها عن طريق برامج خيرية طبية، بالإضافة لهذا الهدف، فإنها تحمي الحق المسيحي في الحج إلى مدينة القدس.

وجاء في نص سؤال العرموطي أيضا: “ما هو ترتيب فرسان مالطا على الخريطة السياسية، وهل لها كيان معترف به دولياً كدولة، وأين توجد، وما هو نظام الحكم فيها؟”، متسائلاً: “هل تعلم الخارجية ما هي الأهداف والغايات التي يمارسها فرسان مالطا؟”.

وفي سياق آخر، أعلن العرموطي عن حصول حفيدته، دعاء العرموطي على السند الغيبي المتصل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حفظ القرآن الكريم يوم الثلاثاء من قلب الحرم المكي.

وفي تدوينة له عبر موقع “فيسبوك”، هنأ النائب العرموطي، وهو نقيب المحاميين الأسبق، حفيدته دعاء بحصولها على السند الغيبي، كما بارك لها الانتساب إلى سجل المحامين المتدربين.