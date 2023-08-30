نائب أردني يشبه مجلس الأعيان بإمام مسجد والنواب بالمصلين- (فيديو)

عمان- “القدس العربي”: شبّه النائب الأردني فواز الزعبي، مجلس الأعيان بـ”إمام المسجد”، والنواب بـ”المصلين خلفه”، وذلك خلال مناقشة المواد التي عدلها مجلس الأعيان في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

وقال النائب الزعبي إن إمام المسجد عندما يخطئ بالصلاة يرده من خلفه، لذا “من الممكن أن يكون مجلس النواب أخطأ وإمامهم وهو الأعيان صحح لهم”. مؤكدًا على تأييده مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، كما جاء من مجلس الأعيان، الذي يعيّن أعضاؤه من قبل الملك.

وأضاف الزعبي في مداخلته الأربعاء: “هناك وزير سابق لديه كل معلومات الشعب الأردني قام بتأسيس شركة”.

وأقر مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بعد إجراء تعديلات عليه من مجلس الأعيان، حيث تتيح تعديلات الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء “قانونياً وشرعياً”، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير.

كما أضاف الأعيان بندا يوجب إصدار نظام خاص لتنظيم معالجة البيانات، وشطب “الاطلاع على البيانات” من تعريف المعالجة الوارد بمشروع القانون، وأن يكون مجلس الوزراء وليس وزير الاقتصاد الرقمي والريادة صاحب الصلاحية في تسمية أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى القانون.