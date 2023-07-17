سياسة | دولي | تركيا

نائب أردوغان: زيارة الرئيس للخليج ستحقق مكاسب استثمارية مهمة

منذ 27 دقيقة

أمير قطر يستقبل نائب الرئيس التركي

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أنقرة: قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، إن بلاده ستحقق مكاسب استثمارية مهمة خلال الزيارة المرتقبة لدول خليجية.
جاء ذلك في حديث لقناة تلفزيونية تركية، الأحد، قبيل جولة سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية والإمارات وقطر بين 17 – 20 يوليو/ تموز الجاري.
وأكد يلماز على وجود فرص تعاون بين تركيا ودول الخليج في العديد من المجالات، بدءا من الطاقة والصناعات الدفاعية وصولا إلى السياحة ومشاريع البنى التحتية.
وأشار أن زيارة الرئيس التركي للخليج ستتمخض عن مجموعة من النتائج الملموسة.
وتابع: “سنجني ثمارها خلال الفترة المقبلة، يمكنني القول بأريحية أنه سيكون هناك المزيد من تدفق رأس المال إلى تركيا، قسم منها سيتحقق فوريا وقسم آخر سيكون خلال مدة معينة لكن يمكنني القول أن تدفق رأس المال سيكون كبيرا”.
وشدد يلماز على أن المحادثات بين تركيا ودول الخليج لا تدور حول الأموال الساخنة، وإنما تستهدف تأمين رؤوس أموال أو تمويل طويل الأجل يشبه رؤوس الأموال.
ولفت إلى أن التعاون سيعود بالنفع على كلا الجانبين وخاصة في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة.
وأردف: “ستكون هناك فرص عمل، وصادرات، وسوف ينمو اقتصاد تركيا، وبالطبع أعتقد أن جميع أفراد شعبنا سيحصل على نصيبه من ذلك”.
(الأناضول)

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