نائب أمريكي مسلم يصف برلمانياً داعماً لإسرائيل بأنه “رجل عصابات وجبان وفاسق”

واشنطن- “القدس العربي”: وصف النائب الأمريكي المسلم أندريه كارسون (ولاية إنديانا) زميله الديمقراطي جوش جوتهايمر (نيوجرسي) بأنه “رجل عصابات خسيس وجبان وفاسق”رداً على هجوم الأخير على أعضاء “الفرقة” في الكونغرس بسبب رفضهم إدانة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال كارسون عن النائب جوتهايمر:” “أعتقد أنه لا يتصرف بصفته عضوًا في الكونغرس، أعتقد أنه مثل معظم الأشخاص الجبناء، عندما تواجههم، فإنهم يشعرون بالخوف، أنا لست خائفًا من الرجل. وإذا أراد أن يصفنا بالخسيسين، أنا أقول إنه جبان”.

وأضاف كارسون “إذا أراد أن يلعب دور الرجل القوي أو رجل العصابات، فيمكننا التعامل مع الأمر مثل السادة، أو يمكننا القيام بشيء آخر”.

وكتب جوتهايمر، المعروف بدعمه لكيان الاحتلال الإسرائيلي، في منشور يوم الخميس: “الليلة الماضية، صوت 15 من زملائي الديمقراطيين ضد الوقوف إلى جانب حليفتنا إسرائيل وإدانة إرهابيي حماس الذين قتلوا و(..) وخطفوا الأطفال والرجال والنساء وكبار السن بوحشية، بما في ذلك الأمريكيين”.

وقال “إنهم حقيرون ولا يتحدثون باسم حزبنا”.

Last night, 15 of my Democratic colleagues voted AGAINST standing with our ally Israel and condemning Hamas terrorists who brutally murdered, raped, and kidnapped babies, children, men, women, and elderly, including Americans.

They are despicable and do not speak for our party.

— Rep Josh Gottheimer (@RepJoshG) October 26, 2023