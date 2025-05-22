نائب أمريكي يدعو إلى قصف غزة نوويًا ويصف القضية الفلسطينية بـ”الشر”

واشنطن- “القدس العربي”: أثار النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، راندي فاين، موجة من الغضب بعد دعوته إلى استخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة، مشبّهًا ذلك بما فعلته الولايات المتحدة في هيروشيما وناغازاكي خلال الحرب العالمية الثانية، ومعتبرًا أن “القضية الفلسطينية شرّ يجب مواجهته بلا هوادة”.
وفي تصريحات أدلى بها خلال ظهوره على قناة “فوكس نيوز”، عقب مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن ، أطلق فاين، وهو سياسي يهودي وناشط صهيوني، خطابًا تصعيديًا وصف فيه ما أسماه بـ”الفلسطينية” بأنها “ثقافة قائمة على العنف”، داعيًا إلى التعامل معها على هذا الأساس.
وقال فاين: “هذا هو ما يبدو عليه تعميم الانتفاضة. (الفلسطينية) مبنية على العنف… علينا أن نبدأ بتسمية الشرّ باسمه الحقيقي، لا أن نبحث له عن أعذار. والحقيقة أن القضية الفلسطينية هي قضية شريرة”.
وفي سياق حديثه عن تعثر المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، اعتبر فاين أن الحل الوحيد يتمثل في الاستسلام غير المشروط للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لم تتفاوض مع النازيين أو اليابانيين، بل لجأت إلى استخدام القنابل النووية لإجبارهم على الاستسلام، وأضاف: “يجب أن يكون الأمر كذلك هنا”.
وبحسب تقرير نشره موقع “تروث أوت” الأمريكي، تجاهل فاين السجلات التاريخية التي تؤكد أن الولايات المتحدة خاضت بالفعل مفاوضات مع قوى المحور لإنهاء الحرب العالمية الثانية، في تناقض واضح مع مزاعمه.
وأشار التقرير إلى أن تصريحات فاين تأتي ضمن سلسلة من المواقف التحريضية التي أطلقها خلال الأشهر الماضية، إذ كان قد وصف النائبة رشيدة طليب بـ”الإرهابية المسلمة”، ردًا على منشور لها نددت فيه بالمجاعة في غزة، وعلّق آنذاك بكلمة: “#دعوهم_يتضورون_جوعًا”.
كما سبق له أن احتفل بقتل الناشطة الأمريكية أيشنور إزجي إيغي على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مغرّدًا: “إرهابية مسلمة أقل. #أطلقوا_النار”.
ويُعرف فاين، الذي نال دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته للكونغرس، بخطابه المتطرف تجاه المسلمين والعرب، وبمحاولاته المستمرة لتقييد حرية التعبير، لا سيما فيما يتعلق بدعم حقوق الفلسطينيين والسود، وفقًا لما أورده “تروث أوت”.
ان الصهيونية هي اكبر خطر تواجهه الإنسانية ، و لذلك يجب على دول العالم كلها أن تعمل معا لمواجهة اخطار و شرور الصهاينة أبناء الشياطين
حثالة الحثالة
هم صنعوا اسلحتهم و قنابل نووية ليقصفونا و مادا صنعنا نحن كعرب
No wonder he is a nazionist.this is a conspicuous example of the Zionist psychopathic spirit.they always pretend they are the victims of persecution throughout their existence. But in deep they are a bench of sadists and serial Killers ,they even killed their own prophets.
No wonder he is a nazionist.this is a conspicuous example of the Zionist psychopathic spirit.They think the whole world is against them.while they spread destruction and their poisoning every corner of the world.
They start with arab and Muslims but they will not stop.if you are weak they stride on you.
(واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) الصهاينه قتلة الانبياء لا يعترفون الا بالقوه