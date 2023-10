نائب أمريكي يقول إنه كان “يرتعش” في الملاجئ من هجمات حماس- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: قال النائب الأمريكي كوري بوكر (ديمقراطي عن نيوجرسي) يوم الأحد إنه كان “يرتعش” من هجمات حماس على إسرائيل بعد أن اضطر هو وفريقه إلى الاحتماء في الملاجئ أثناء وجودهم في القدس المحتلة يوم السبت.

وكتب بوكر يوم الأحد في منشور على موقع X ، المنصة المعروفة سابقا باسم تويتر:” “أنا وفريقي الآن بأمان، ولكن نشعر بالصدمة والغضب والحزن بسبب مئات القتلى وآلاف الجرحى والمحتجزين كرهائن، وجميع الذين تأثروا بشكل مباشر بهذه الهجمات الإرهابية (..).”

وفي مقطع فيديو تم نشره على موقع X، روى بوكر أنه كان في القدس هارباً عندما بدأت هجمات حماس ونُصح بالعودة إلى الفندق الذي يقيم فيه.

وقال بوكر إنه انضم إلى آخرين في ملجأ بدرج الفندق خوفاً من القنابل.

وأكد مكتب بوكر في وقت سابق من يوم الأحد أنه وطاقمه غادروا “إسرائيل” يوم الأحد ، مما أدى إلى اختصار رحلته في أعقاب أعمال العنف.

وقال المتحدث باسم بوكر إن بوكر وصل إلى إسرائيل يوم الجمعة الماضي وكان يعتزم البقاء حتى يوم الثلاثاء على الأقل، حيث كان من المقرر أن يتحدث عن التكامل الاقتصادي الإقليمي.

I was in Israel when the horrific attacks carried out by Hamas started on Saturday. My team and I are now safe, but like many we are shaken, angered, and heartbroken by the hundreds killed, the thousands injured, those taken hostage, and all who are directly affected by these… pic.twitter.com/E4BgEZxSTC

— Cory Booker (@CoryBooker) October 8, 2023