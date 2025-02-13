نائب أمريكي يوزع عريضة لترحيل البرلمانية إلهان عمر إلى الصومال- (تدوينات)

واشنطن- “القدس العربي”: يوزّع النائب الأمريكي براندون جيل (جمهوري من تكساس) عريضة على أنصاره للتوقيع عليها لترحيل زميلته في الكونغرس، البرلمانية إلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا).

وكان جيل قد دعا في وقت سابق إلى ترحيل عمر، بحجة أنها أكثر ولاءً للمهاجرين غير المسجلين في الولايات المتحدة من بلدها الأصلي الصومال مقارنة بولائها للولايات المتحدة.

وقد حصلت عمر على الجنسية الأمريكية عام 2000 بعد فرارها من بلدها الأصلي بسبب الحرب الأهلية. وكانت ممثلة ولاية مينيسوتا هدفًا لإهانات الجمهوريين في أعقاب انتقاداتها اللاذعة للرئيس دونالد ترامب خلال إدارته الأولى.

وكتب جيل في رسالة عبر البريد الإلكتروني تضمنت صورة له بجانب الرئيس ترامب: “صديقي، لم يكن ينبغي لنا أن نسمح لإلهان عمر بدخول بلادنا. وبصراحة، ستكون أمريكا مكانًا أفضل بكثير إذا تم إعادتها إلى الصومال”،” وكما حدث في الماضي، انتقد عمر لمناقشتها كيفية التهرب من ضباط الهجرة والجمارك”.

وأضاف “مؤخرا، ظهر أن إلهان عمر تستضيف ورش عمل مجانية للصوماليين الذين يقيمون في بلادنا بشكل غير قانوني، حول كيفية التهرب من إدارة الهجرة والجمارك والترحيل. ولا يمكن أن يكون الأمر أكثر وضوحا: إلهان عمر أكثر ولاءً للصوماليين غير الشرعيين من ولائها للولايات المتحدة، أو المنصب الذي انتخبت له”.

America would be a better place if @IlhanMN were deported back to Somalia. https://t.co/ABjBQX9DXx — Congressman Brandon Gill (@RepBrandonGill) February 4, 2025

وانتقد العديد من الديمقراطيين التصريحات الأخيرة التي أدلى بها جيل، العضو الجديد في الكونغرس.

وقال النائب مارك بوكان (ديمقراطي من ولاية ويسكونسن) في منشور على منصة “إكس” موجها الحديث إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون “سيطر على كتلتك قبل أن نضطر إلى اتخاذ إجراءات أخرى. هذا أمر مهين ومحرج”.

وأضاف “نحن جميعًا بحاجة إلى أن نكون أفضل من هذا الهراء. أتوقع إجابة اليوم”.

وأعربت النائبة براميلا غايابال (ديمقراطية من واشنطن) أيضًا عن مخاوفها بشأن تعليقات عضو الحزب الجمهوري.

It’s disgusting that Republicans are attempting to raise money by threatening to deport a US citizen just because they disagree with her. Ilhan Omar is a tireless advocate for her district, a fierce protector of our democracy, and I know these fascist threats won’t keep her down.… — Pramila Jayapal (@PramilaJayapal) February 12, 2025

وكتبت على منصة إكس “من المثير للاشمئزاز أن يحاول الجمهوريون جمع الأموال عن طريق التهديد بترحيل مواطنة أمريكية لمجرد أنهم لا يتفقون معها”.

وقالت “إلهان عمر مدافعة لا تعرف الكلل عن منطقتها، وحامية شرسة لديمقراطيتنا، وأنا أعلم أن هذه التهديدات الفاشية لن تثنيها عن المضي قدما”.