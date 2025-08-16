سياسة | دولي

نائب أوكراني: ترامب يرضخ لبوتين بدعمه لاتفاق سلام سريع وليس وقف إطلاق نار

منذ ساعتين

ترامب يصافح بوتين قبل مؤتمر صحفي عقب قمة أمريكية-روسية حول أوكرانيا في ألاسكا، في 15 أغسطس 2025. ا ف ب

كييف: قال نائب بارز في البرلمان الأوكراني، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبنى موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باقتراحه التخلي عن وقف إطلاق النار لصالح اتفاق سلام سريع.

وأضاف أولكسندر ميريجكو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني، في تصريحات لوكالة رويترز: “للأسف، اتخذ ترامب موقف بوتين، وكان هذا مطلب بوتين”.

وتابع قائلاً: “من وجهة نظر بوتين، فإن اتفاق السلام يعني عدة أمور خطيرة؛ عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ومطالبه السخيفة بإلقاء السلاح ونزع السلاح، واللغة الروسية، والكنيسة الروسية”.

(رويترز)

