سياسة | دولي

نائب إسرائيلي بارز: ليس هناك اتفاق وشيك لتطبيع علاقات مع السعودية

منذ ساعتين

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القدس: قال نائب إسرائيلي بارز، اليوم الأحد، إن أي تأسيس لعلاقات مع السعودية لا يبدو وشيكاً، على الرغم من تنبؤ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، بتقارب محتمل بين الجانبين.

وقال يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، والعضو البارز في حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لراديو الجيش الإسرائيلي: “أعتقد أن من السابق جداً لأوانه الحديث عن العمل على اتفاق تطبيع علاقات مع السعودية”.

 (رويترز)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 30, 2023 الساعة 12:01 م

    هه اليوم قد لا يكون، لكن لا أحد يدري ما يكون غدا، إلا الله سبحانه وتعالى، بانتظار المفاجآت 🤔🦩🦩🦩

    رد

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