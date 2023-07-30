نائب إسرائيلي بارز: ليس هناك اتفاق وشيك لتطبيع علاقات مع السعودية

القدس: قال نائب إسرائيلي بارز، اليوم الأحد، إن أي تأسيس لعلاقات مع السعودية لا يبدو وشيكاً، على الرغم من تنبؤ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، بتقارب محتمل بين الجانبين.

وقال يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، والعضو البارز في حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لراديو الجيش الإسرائيلي: “أعتقد أن من السابق جداً لأوانه الحديث عن العمل على اتفاق تطبيع علاقات مع السعودية”.

(رويترز)