سياسة | دولي

نائب إسرائيلي يدعو لاقتطاع جزء من قطاع غزة والاستيطان فيه

29 - نوفمبر - 2024

مدينة خان يونس المدمرة

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القدس: دعا نائب بالكنيست الإسرائيلي من حزب “الليكود” الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى اقتطاع جزء من قطاع غزة والاستيطان فيه.
وقال أفيخاي بورون، وهو مستوطن، في حديث لهيئة البث الإسرائيلية، الجمعة: “علينا البقاء في غزة، وما سيبقِي قوات الجيش الإسرائيلي هناك هو الاستيطان، لأن الجيش يأتي بعد الاستيطان”.
وأضاف: “يجب على سكان غزة أن يدفعوا ثمن الهجوم المجنون (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، ويجب اقتطاع جزء من قطاع غزة”.
وتابع: “يجب على الجيش الإسرائيلي أن يبقى هناك، حتى لو قررنا الاستيطان في القطاع، وحتى لو قررنا عدم القيام بذلك، وذلك حتى يتم تشكيل حكومة مدنية طبيعية (فلسطينية) صديقة لإسرائيل”.
والثلاثاء، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى إعادة احتلال قطاع غزة وخفض عدد الفلسطينيين فيه إلى النصف من خلال تشجيع الهجرة الطوعية.
ولأكثر من مرة منذ اندلاع الإبادة الإسرائيلية، دعا يمينيون إسرائيليون لإعادة الاستيطان في قطاع غزة ودفع الفلسطينيين للهجرة الطوعية.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 29, 2024 الساعة 10:28 ص

    لن يضعوا قدما على أرض غزة العزة لأن الأرض سلتعنهم و تطردهم إلى خارج فلسطين، وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر جبان ✌️🇵🇸🤕☝️🐒🚀🚀

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