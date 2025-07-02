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نائب إيطالي لـ”القدس العربي”: “الغرب المنافق” يواصل دعم نتنياهو لارتكاب المزيد من المجاز في غزة

منذ ساعتين

النائب الإيطالي أنجيلو بونيلي

حسن سلمان
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تونس- “القدس العربي”:
استنكر النائب الإيطالي أنجيلو بونيلي مواصلة دعم الدول الغربية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إنه يستمر في السلطة من الحروب العبثية التي يخوضها في المنطقة.

وقال بونيلي في حوار خاص مع “القدس العربي”: “يريد ترامب ونتنياهو حرباً عالمية وإعادة صياغة نظام جيوسياسي جديد قائم على التفوق العسكري. ويُعدّ القصف، الذي شنته إسرائيل أولاً، ثم الولايات المتحدة، على المواقع النووية الإيرانية انتهاكاً خطيراً للغاية لاتفاقية جنيف. وهو عمل يُنذر بسلسلة من ردود الفعل المدمرة للشرق الأوسط والعالم أجمع. ويريد نتنياهو حرباً دائمة للحفاظ على سلطته وإكمال تدمير غزة والشعب الفلسطيني”.

وكان بونيلي، وهو نائب عن حزب “أوروبا الخضراء”، قد وبّخ رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني بشدة خلال جلسة في البرلمان الإيطالي، حيث اتهمها بـ”النفاق” و”الجبن السياسي” لعدم إدانتها جرائم “الإبادة الجماعية والتطهير العرقي” ضد الفلسطينيين.

وعلق على ذلك بقوله: “عندما تحدثتُ في البرلمان، وكانت أمامي رئيسة الوزراء ميلوني التي قالت للتو إنها أم، فكرتُ فورًا في ابنتي، ثم في العائلات الفلسطينية التي لن ترى أطفالها مجددًا. شعرتُ برغبة في البكاء وغضب شديد. أخبرتُ رئيسة الوزراء أنها كأم لا يمكنها أن تكون جبانة في مواجهة موت هذا العدد الكبير من الأطفال الذين دبر الجيش الإسرائيلي موتهم. أخبرتُها أنها لا تريد إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع إسرائيل لأغراض سياسية ومصالح شخصية، وللحفاظ على ولائها لترامب ونتنياهو وللمصالح الاقتصادية”.

من جهة أخرى، استنكر بونيلي المعايير المزدوجة التي يتبناها الغرب تجاه العدوان الإسرئيلي على غزة، مضيفا: “ما يحدث في غزة مقزز بسبب النفاق الكبير للدول الغربية، فهي تشاهد التطهير العرقي للشعب الفلسطيني، ومقتل أكثر من 18 ألف طفل، والعدد مرشح للارتفاع، ومع ذلك لم تقم بإدانة جرائم نتنياهو، بل إنها تُواصل دعمها لإسرائيل التي تنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم ضد الإنسانية، وفي المقابل تقرر فرض عقوبات على روسيا (بسبب حربها مع أوكرانيا)!”.

وعلق على تصاعد “الخطاب العنصري” ضد المسلمين في إيطاليا بقوله: “أنا أُحارب جميع أشكال التعصب والعنصرية أينما كانت. على سبيل المثال، تم اتهامي أخيرا بمعاداة السامية لأنني اتخذت موقفًا يندد بمذبحة الشعب الفلسطيني”.

وحول رأيه بكيفية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ قرابة قرن، قال بونيلي: “قبل الحديث عن حل الدولة، يجب وقف إطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة مع تحرير الأسرى الإسرائيليين، وانسحاب المستوطنين من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني في الضفة الغربية. أعتقد أن الحل هو دولتان وشعبان”.

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