نائب إيطالي يدين دعم أوروبا لـ”الحكم الاستبدادي” في تونس

تونس- “القدس العربي”:

انتقد فابيو ماسيمو كاستالدو النائب في البرلمان الأوروبي عن حركة النجوم الخمس الإيطالية سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه تونس، التي قال إنها تشهد “تآكلا للديمقراطية”.

وقال كاستالدو، في جلسة عقدها البرلمان الأوروبي الثلاثاء “على الرغم من الإدانات العديدة من البرلمان الأوروبي بشأن الانجراف الاستبدادي للرئيس التونسي قيس سعيد، تم التصديق على مذكرة التفاهم بين اتحادنا وتونس في حزيران/ يونيو الماضي، والتي تم الاحتفاء بها باعتبارها علامة فارقة في تعزيز هذه الشراكة”، وفق وكالة آكي الإيطالية.

وأضاف “بينما تتآكل الديمقراطية التونسية أكثر فأكثر كل يوم، من واجبنا أن نسأل أنفسنا من هم الحلفاء الذين نريدهم إلى جانبنا، وما هي الخطوط الحمراء التي يجب رسمها، خاصة عندما يتعلق الأمر بحياة البشر”.

واستدرك، البرلماني في الحركة التابعة للمعارضة الإيطالية، بقوله “لكن قبل النظر إلى بيوت الآخرين، ينبغي علينا أن نأخذ في الاعتبار ما يحدث داخل اتحادنا. في الواقع، لا يمكننا أن نسمح لإرادة بعض الحكومات، بما في ذلك الحكومة الإيطالية للأسف، في التعامل مع ظاهرة الهجرة بطريقة ذرائعية وشريرة وغير محترمة تمامًا لحقوق الإنسان، أن تملي أجندتها على أوروبا”.

وأشار إلى أنه “بعد أيام قليلة من توقيع الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتونس، عقدت الحكومة الإيطالية مؤتمرا حول الهجرة، وصفت مذكرة التفاهم بأنها: بداية لعلاقة مختلفة”.

أردف بالقول “إذا كنا نعني بكلمة مختلف نهجا يقوم على الصد القسري الجماعي للمهاجرين، الذين يتم إعادتهم إلى الصحراء، دون ماء أو طعام، كما يحدث في كثير من الأحيان في تونس، وبالتالي تكرار أخطاء وأهوال اتفاق برلسكوني-القذافي، فلن نتمكن بعد الآن من الحديث عن المستقبل، بل فقط عن العودة إلى أحلك صفحات تاريخنا”.

وتشير بعض المصادر إلى مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي لا تحظى بقبول لدى أغلب بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقبل أيام، كشف الناشط التونسي مجدي الكرباعي عن وصول حوالي 40 ألف مهاجر سري إلى الشواطئ الإيطالية منذ توقيع الشراكة مع تونس منتصف تموز/ يوليو الماضي، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن الاتفاقية المذكورة “غير مجدية”.