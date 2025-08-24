نائب الرئيس الأمريكي: روسيا قدمت تنازلات مهمة بشأن أوكرانيا

واشنطن: قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الأحد إن روسيا قدمت “تنازلات مهمة” بشأن أوكرانيا وأظهرت مرونة بإزاء التوصل إلى تسوية تنهي الحرب، وذلك عقب القمة بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

لكن المعارضة الديمقراطية في الولايات المتحدة اعتبرت أن الرئيس الروسي “يقود” نظيره الأمريكي ويمثل “العقبة” الرئيسية أمام التوصل الى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا.

وصرح فانس لشبكة “إن بي سي” الأمريكية الأحد “أعتقد أن الروس قدموا تنازلات مهمة إلى الرئيس ترامب للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام ونصف عام في هذا النزاع”، مضيفا “أبدوا استعدادا لإظهار مرونة بخصوص عدد من مطالبهم الأساسية”.

وتزامنت تصريحات فانس مع زيارة المبعوث الأميركي كيث كيلوغ كييف للمشاركة بإحياء أوكرانيا

ذكرى الاستقلال، إلى جانب مسؤولين يتقدمهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

والتقى ترامب بوتين في ألاسكا في 15 آب/أغسطس، واستقبل بعدها بأيام زيلينسكي وقادة أوروبيين في واشنطن.

(أ ف ب)