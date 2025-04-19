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نائب الرئيس الأمريكي يكسر كأس بطولة الجامعات لكرة القدم الأمريكية

منذ 45 دقيقة

آدم جابر
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باريس ـ «القدس العربي»:  وفقًا للتقليد المتبع في تكريم الأبطال الرياضيين، استضافت الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، بداية هذا الأسبوع، لاعبي وطاقم فريق «Buckeyes» لجامعة أوهايو، أبطال الجامعات في كرة القدم الأمريكية بطولة كرة القدم الجامعية.

وفي حادثة غير متوقعة، تسبب نائب الرئيس الأمريكي جيمس ديفيد فانس، السناتور السابق عن ولاية أوهايو، في كسر كأس البطولة الجامعية. وكان فانس ضيف شرف في الحفل بصفته خريجاً من جامعة أوهايو، وحاول رفع الكأس الثمينة المصنوعة من الذهب الخالص عيار 24 قيراطاً، والبرونز، والفولاذ، ويبلغ ارتفاعها 65 سنتيمتراً. لكن عند محاولته حملها بيديه، انكسرت إلى نصفين أمام أعين اللاعبين ودونالد ترامب، الذي تلقى بدوره قميص الفريق يحمل اسمه ورقم 47. أراد الذراع الأيمن لدونالد ترامب رفع الكأس، لكن أثناء هذه المحاولة، انفصل الجزء العلوي عن قاعدته التي كان يحاول الإمساك بها. وكاد الجزء العلوي أن يفلت من يد اللاعب تريفايون هندرسون، بينما سقطت القاعدة على الأرض.
وفقًا للموقع الرسمي لبطولة كرة القدم الأمريكية الجامعية، يتكوّن الكأس بالفعل من جزأين: قاعدة من البرونز يبلغ ارتفاعها 30 سنتيمترًا، وتمثال يزيد ارتفاعه عن 67 سنتيمترًا مصنوع من خليط من الذهب والبرونز والفولاذ المقاوم للصدأ، والوزن الإجمالي: 22.68 كيلوغرام.
وكتب نائب الرئيس الأمريكي مازحاً على حسابه في منصة اكس: «لم أرد أن تفوز بها أيّ فرقة أخرى، لذلك قررت كسرها»، وذلك بعد أن حاول جاهداً إصلاحها. ولم تمضِ فترة طويلة حتى انتشرت الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

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