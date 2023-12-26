نائب المستشارة الألمانية السابقة: بلادنا تفشل في دمج المهاجرين.. والدليل نتائج التعليم

برلين: قال الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ونائب المستشارة الألمانية السابقة، زيجمار غابرييل، إنه يعتقد أن البلاد تفشل في دمج المهاجرين.

وأضاف غابرييل لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونج”، في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء: “الأشخاص ليسوا عمياناً، ويمكنهم أن يروا أن أوروبا، من ناحية، لا تحمي حدودها الخارجية بشكل فعال، ومن ناحية أخرى، أننا نفشل في العديد من المجالات عندما يتعلق الأمر بدمج المهاجرين الذين وصلوا إلى هنا”.

وقال: “إن نتائج الدراسة التعليمية لبرنامج التقييم الدولي للطلاب التي نشرت مؤخراً هي واحدة من العديد من الأدلة على ذلك”.

وتزعم الدراسة، التي نشرت في بداية كانون الأول/ديسمبر، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عاماً في ألمانيا حققوا أضعف قيم أداء في القراءة والرياضيات والعلوم التي تم قياسها في ألمانيا.

ودعا غابرييل إلى مسار جديد في سياسة الهجرة في ألمانيا، قبل الانتخابات الأوروبية العام المقبل.

وقال: “كلما قلّ حديث الأحزاب الديمقراطية عن هذا الموضوع الصعب بطريقة مستنيرة، وبدون ثرثرة أثناء حملة انتخابية، كلما كان الأمر أسهل بالنسبة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف”.

وأضاف: “بالنسبة لكثير من الأشخاص في ألمانيا، فإن قضية الهجرة هي رمز لانعدام الأمن المتزايد”.

ومن كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2023، تقدم ما يقرب من 305 آلاف شخص بطلبات لجوء في ألمانيا لأول مرة، بزيادة قدرها حوالي 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال نائب المستشارة السابقة إن الأحزاب الديمقراطية تخشى معالجة هذه القضية حقاً.

(د ب أ)