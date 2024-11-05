نائب المستشار الألماني يحذر من أزمة سياسية في “أسوأ وقت”

وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحفي في وزارة الاقتصاد والعمل المناخي في برلين في 4 نوفمبر 2024. ا ف ب

برلين: حذر نائب المستشار الألماني، الإثنين، من أن انهيار الائتلاف الحاكم الآن سيأتي “في أسوأ وقت ممكن”.

واعترف روبرت هابيك بأن الحكومة تعاني اضطراباً، حيث اهتزت بسبب الصراع الداخلي بين الاشتراكيين الديموقراطيين، بزعامة المستشار أولاف شولتس، وحزب “الخضر”، بزعامة هابيك، والديموقراطيين الأحرار الليبراليين.

لكنه حذر من أن “هذا هو أسوأ وقت يمكن أن تفشل فيه الحكومة… بالنظر إلى ما يحدث في أوكرانيا، في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي في ألمانيا، في ما يتعلق بالانتخابات الأمريكية”.

وتحدث هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد والمناخ، بعد محادثات أزمة للائتلاف في المستشارية مع شولتس ووزير المالية كريستيان ليندنر من الديموقراطيين الأحرار.

و كان زعماء الائتلاف، المكون من ثلاثة أحزاب، والذي شهد تراجعاً في استطلاعات الرأي، يتجادلون، منذ أسابيع، حول كيفية إحياء الاقتصاد الألماني المتعثر.

ويصر الاشتراكيون الديموقراطيون، بزعامة شولتس، على عدم التراجع عن القضايا الاجتماعية، بينما يحاول حزب “الخضر”، بزعامة نائب المستشار روبرت هابيك، إنقاذ أجندته البيئية.

بينما يطالب الديموقراطيون الأحرار بسياسات مؤيدة للشركات وتخفيف القوانين والإجراءات الإدارية.

وقد يصل التوتر إلى ذروته هذا الشهر، إذ يتعيّن على الشركاء الثلاثة في الحكومة الاتفاق على إقرار ميزانية الدولة للعام 2025، بعدما كادت محادثات مماثلة، في تموز/يوليو الماضي، أن تطيح بالائتلاف.

كما حذّر ليندنر مراراً وتكراراً من خيارات صعبة في الميزانية.

اقترح هابيك مؤخراً خطة بمليارات اليورو لدعم الأعمال التجارية الألمانية، بينما أصرّ ليندنر على الأحزاب الأخرى على ضرورة كبح الإنفاق العام.

وأعرب هابيك عن تفاؤله، قائلاً إن حل الخلافات بشأن الميزانية “ليس تحدياً بسيطاً، لكنه تحدٍّ يمكن مواجهته”.

و دعا ليندنر إلى إنهاء “ضريبة التضامن”، التي أقرت عام 1991، في البداية لتمويل تكلفة إعادة توحيد ألمانيا، وتقليص الأهداف المناخية الطموحة.

وطلب شولتس من شركائه في الحكومة أن يكونوا مستعدين للتوصل إلى تسوية، مع التركيز على مساعدة “الاقتصاد والوظائف”.

وكتب على موقع إكس: “الأمر يتعلق بالبراغماتية، وليس الأيديولوجية”، موضحاً أن “الحكومات الائتلافية تشكّل تحدياً في بعض الأحيان. لكن الحكومة انتُخبت، وهناك مهام تحتاج إلى حل”.

وأكد: “نحن بحاجة إلى العمل بجدية لتحقيق ذلك”.

(أ ف ب)