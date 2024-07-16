نائب ترامب في السباق الانتخابي حذّر من تحوّل بريطانيا في ظل “العمال” لدولة إسلامية بسلاح نووي

لندن- “القدس العربي”: انتقدت نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا رينر، ضمناً، تصريحات جيه دي فانس، الرجل الذي اختاره دونالد ترامب كنائب له في سباقه للرئاسة الأمريكية، والتي قال فيها إن بريطانيا قد تصبح دولة إسلامية في ظل حكم “العمال”.

وقالت صحيفة إن اختيار فانس، يوم الإثنين، في مؤتمر الحزب الجمهوري أثار الانتباه لما يمكن أن يعنيه انتخابه للسياسة البريطانية.

ويقيم ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطانية، علاقة قوية مع النائب المرشح، وعبّرَ عن إعجابه بمذكراته “مرثاة هيليبلي”، والتي تحدث فيها عن ولادته في أسرة فقيرة، وكفاحه السياسي، حيث قال لامي لمجلة “بوليتيكو”: “هذه موضوعات في قصتي السياسية”، لكن لامي لم يعلّق على تصريحات فانس في مؤتمر المحافظين الوطنيين، والتي قال فيها إن وصول حزب “العمال” إلى السلطة “قد يعني أننا سنشهد أول دولة إسلامية بسلاح نووي”.

وأشارت “الغارديان” إلى أن الكلام الساخر سيكون محرجاً لوزير الخارجية البريطاني، الذي حاول بناء علاقات وجسور مع فانس في الأشهر الاخيرة، باعتبار المشاركة في الظروف الفقيرة التي نشأ فيها كل منهما.

وقال فانس: “عليّ أن أتحدث عن بريطانيا. كنت أتحدث مع صديق، في الأيام الأخيرة، عن خطر كبير في العالم، وهو انتشار السلاح النووي، وبالطبع فإدارة بايدن ليست مهتمة به”. و “كنت أتحدث عن أول دولة إسلامية حقيقية ستحصل على السلاح النووي، وكنا نقول، قد تكون إيران، أو ربما باكستان، وأخيراً قررنا أنها بريطانيا، منذ سيطرة حزب العمال”.

ووصف لامي فانس بأنه صديق، عندما ألقى كلمة في معهد هدسون في أيار/مايو، وعندما كان في المعارضة. وخلال فترته هذه، كان لامي ناقداً لترامب “فترامب ليس كارهاً للمرأة ومجنوناً متعاطفاً مع النازية”، بل “هو تهديد على النظام الدولي الذي كان أساس التقدم الغربي لوقت طويل”، لكن لامي اقترح مؤخراً أن بريطانيا قد تجد طرقاً للتعامل مع حكومة يقودها ترامب: “سنكافح للعثور على أي سياسي في العالم الغربي لم يكن لديه شيء قاله رداً على دونالد ترامب”.

وبالنظر إلى ما قاله، فقد جاء على شكل نكتة، كما تقول “الغارديان”، إلا أن النكات قد تكون مستفزة.

كان فانس من أشدّ الناقدين لموقف الولايات المتحدة من حرب أوكرانيا، وداعية للحدّ من الهجرة، ومدافعاً قوياً عن سياسة الحماية للتجارة الأمريكية التي تبنّاها ترامب

ووصف المعلق في صحيفة “التايمز”، وعضو مجلس اللوردات المحافظ دانيال فينكلشتاين التعليقات بأنها “مستفزة وعنصرية”. ولم يرد لامي على ما قاله فانس، إلا أن أنجيلا رينر اقترحت، في مقابلة مع أي تي، أن فانس كان مخطئاً بشأن بريطانيا، وردّت بأنها قالت في السابق أشياء غير مناسبة، و”لا أفهم التشخيص، وأنا فخورة بالنجاح الانتخابي الذي حققه “العمال” في الفترة الأخيرة. وكسبنا أصواتاً بناء على مجتمعات مختلفة، وفي كل البلد، ونريد الحكم نيابة عن بريطانيا، والعمل مع حلفائنا الدوليين”. و”لهذا أتطلع لمقابلة فانس، وإن كانت هذه هي النتيجة [وفاز ترامب]، والأمر بيد الأمريكيين لكي يقرروا”.

وقالت إن الولايات المتحدة تعتبر حليفاً رئيسياً لبريطانيا، وستعمل الحكومة الحالية مع من يفوز في الانتخابات. وبعد اختياره كمرشح تركز الاهتمام على تصريحات فانس وانتقاداته السابقة لترامب، حيث وصف الأخير مرة بأنه “هتلر أمريكا” قبل أن يعتذر.

وأشارت صحيفة “لوس أنجليس تايمز”، في مقال للورين بيري، إلى أن اختيار فانس كان نتاجاً لفشل الإعلام في فهم الطبقة في الولايات المتحدة، ولهذا السبب حصل فانس على موقع المبجل في الإعلام الأمريكي بسبب مذكراته “مرثاة هيليبلي” (وهو مصطلح في منطقة أوهايو التي يمثلها، يعبّر عن ناس الريف)، وبأنه يمثل جزءاً من أمريكا لم يتم الاهتمام به، لكنه لم يكن أبداً من أبناء الطبقة العاملة. وصوّرها فانس، في مذكراته الصادرة عام 2016، بأنها تمثل 35% من الأمريكيين، وأن أبناءها هم ضحايا يُؤسف لهم للإدمان على الكحول والمخدرات والكسل والدمار الذاتي والفشل الأخلاقي. وصدق الصحافيون ما قاله، وأضافوا نمطياتهم الخاصة عن الطبقة العاملة التي رأوا أنها طبقة غاضبة غير متعلمة من الرجال البيض، يدفعهم غياب الأمن الاقتصادي والنوستالجيا العنصرية لدعم حملة ترامب الرجعية. وقد وسع هذا التشويه الانقسام الحقيقي بين الأمريكيين المهمّشين، وغذّى الدعم لترامب وأدى إلى تبجيل واسع لفانس.

Doesn’t bode well for the intelligence, sanity or comprehension of global affairs, of one of the few people able who might be able to act as a restraining influence on a future President Trump https://t.co/SSDC9WB1h3 — William Dalrymple (@DalrympleWill) July 16, 2024

وحظي كتابه بمراجعات جيدة في “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست”، باعتباره صوت الطبقة العاملة، وعيّنته “سي أن أن” كمعلّق. وتقول إن الطبقة العاملة الحقيقية، وفي تعبيرات مركز التقدم الأمريكي، هم “السود، الهسبانو، وغيرهم من الملونين الذين يشكلون نسبة 45%، فيما تشكل نسبة غير الهسبانو البيض البقية، أي 55% ونصف، الطبقة العاملة من النساء ونسبة 8% تعاني من إعاقات”.

وعليه فالتصوير الإعلامي للطبقة العاملة بأنهم مجموعة من غير المتعلمين يتجاهل من ينطبق عليهم التعبير. وانتبهت مجموعة من التقارير لأخطاء وأكاذيب فانس، وتمثيله الخاطئ للطبقة العاملة، ففي تشرين الأول/أكتوبر 2016، كتبت سارة سمارش في “الغارديان” مقالاً أشارت فيه إلى استطلاعات وجدت أن أنصار ترامب لديهم متوسط دخل أعلى بـ 72,000 دولار من أنصار هيلاري كلينتون أو بيرني ساندرز.

ونشأ فانس في عائلة متوسطة، وبتجاهلهم هذه الحقيقة فإن “صنّاع الأخبار قدّموا الطبقة العاملة البيضاء بأنها واحدة، وتشير ضمنياً إلى القصة القديمة المخادعة، المقنعة للرأسمالية، وهي أن الفقراء هم الحمقى الخطيرون”. وأشارت الكاتبة لعدد من الكتب التي قدمت صورة مغايرة عن الواقع الذي صوّره فانس، إلا أن الإعلام لم يحتف بها كما فعل مع مذكرات فانس. وقد سمحت له “نيويورك تايمز” بمراجعة كتاب مهم كتبه المؤرخ ستيفن ستول، عن الحياة في جبال أبالاتشيا، التي حضرت في “مرثاة هيليبلي”. وبنفس السياق تم تجاهل أصوات المؤرخين السود، لأن الناخبين السود، ومن أي نوع، تم تجاهلهم.

رأى النقاد في مذكرات فانس نقداً حاداً للضحية، ولوماً لها على ما تعيش فيه

وتقول الكاتبة إن الطبقة المحظوظة لم تتعلم إلا الدروس الخطأ من كتاب فانس، هذا إن تعلمت شيئاً، والآن، وقد أصبح فانس جزءاً من رزمة ترامب في الانتخابات، فالأمل أن يتعلّموا شيئاً جديداً.

وعلق إريك كورتيلسا، في مجلة “تايم”، عن سبب اختيار ترامب لفانس، حيث أعلن عنه ليس من داخل قاعة المؤتمرات للحزب الجمهوري، ولكن عبر منصة “تروث” التي يملكها، وقال إنه اختار فانس “لأنه الشخص الوحيد المناسب لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية”. ومن خلال اختياره، فقد منح ترامب الشخصية الأهم في اليمين الشعبي مكانة بارزة. وابتعد عن اختيار شخصية من اليمين المحافظ.

فقد كان فانس من أشدّ الناقدين لموقف الولايات المتحدة من حرب أوكرانيا، وداعية للحدّ من الهجرة، ومدافعاً قوياً عن سياسة الحماية للتجارة الأمريكية التي تبنّاها ترامب، وكذا فرض تعرِفات جمركية على البضائع المستوردة. وأخبر فانس الكاتب، في نيسان/أبريل: “هذا جزء من أجندة إعادة التصنيع للبلد”.

وبعبارات أخرى؛ اختار بايدن الشخصية المفضّلة في حركة ماغا، أو لنجعل أمريكا عظيمة مرة ثانية، وليضمن أصوات الناخبين في ما يعرف بحزام راست، أو المناطق الصناعية السابقة في شمال-غرب ومناطق الوسط في غرب الولايات المتحدة، وهو مصطلح يصف حالة الصدأ التي أصابت هذه المناطق بسبب ركود التصنيع. ففي هذا الحزام يريد ترامب الحصول على أصوات ولايات مهمة في ويسكنس وميتشغان وبنسلفانيا. كما يحظى فانس بشعبية بين مانحين في سيلكون فالي.

وقد وصف فانس في مذكراته التدهور الصناعي، كما وصف نشأته بأوهايو. وبعد خدمته في المارينز، عمل كمراسل حربي، وغطى حرب العراق، درس بجامعة أوهاويو، وتخرج بشهادة في العلوم السياسية والفلسفة. وانضم لاحقاً لجامعة ييل لدراسة القانون، وتولّى مهمة تحرير مجلة ييل ريفيو. وعمل في شركة قانونية للنخبة، وهي سيدلي أوستن، وهي نفس الشركة التي التقى فيها باراك أوباما وميشيل، وانتقل إلى سان فرنسيسكو، وعمل مع بيتر ثيل.

وبعد نشر مذكراته أصبح رمزاً للطبقة العاملة التي تؤكد على المسؤولية الشخصية والاعتماد على الذات.

ورأى النقاد في مذكراته نقداً حاداً للضحية، ولوماً لها على ما تعيش فيه.

ومع صعود ترامب أصبح ناقداً حاداً له، واقترح، في مقال نشرته “يو أس إي توداي”، بأن سياسات ترامب تتراوح من اللاأخلاقية إلى الغرابة.

وكان التحول في مواقف فانس مداراً لتكهنات الصحافة، لكنه، وبعد ترشحه لمجلس الشيوخ أصبح قومياً شعبوياً، وجذبت معارضتُه لحرب أوكرانيا انتباه ابن ترامب. وكان دونالد ترامب جي أر أهم عامل بتشجيع والده لدعمه كمرشح لمجلس الشيوخ، عام 2022، واختياره كنائب له. ومدح ترامب، في معرض حديثه عن اختيار فانس، بأن حياته ونشأته في طبقة فقيرة تعطيه مصداقية بين الطبقة العاملة البيضاء، كما أن ردته على النخبة التي عمل معها مرة تعطيه موقع المتمرد المرتد.

مع صعود ترامب أصبح فانس ناقداً حاداً له، وقال إن سياساته تتراوح من اللاأخلاقية إلى الغرابة

وكان فانس الشخصية المفضلة لدى ترامب، مقارنة مع مرشحين آخرين، فقد أعجب الرئيس السابق بمقابلات فانس التلفزيونية، وقدرته على الرد والمواجهة، كما تطورت علاقة شخصية بينهما. وأثبت فانس ولاءه، بعد تعرض ترامب لمحاولة اغتيال، حيث لام، في تغريدة، جو بايدن على المحاولة: “اليوم، هذا ليس حادثاً معزولاً”، و”الفرضية الأساسية لحملة بايدن هي أن ترامب ديكتاتوري فاشي ويجب وقفه بأي ثمن، وقاد هذا الخطاب مباشرة لمحاولة اغتيال الرئيس ترامب””.

ويتوقع البعض أن يكون فانس مرشح الجمهوريين لحملة 2028، وهناك من يرى أنه سيكون حامل الراية لحركة ماغا. ومع أن ترامب لا يريد اختيار خليفة له، إلا أن ترشيحه فانس إشارة عن هذا.

وفي النهاية، تقول صحيفة “واشنطن بوست”، في افتتاحيتها، إن اختيار الجمهوريين بطاقة ترامب- فانس هو تأكيد على تخليهم عن التزاماتهم الدولية ودعمهم الديمقراطية حول العالم. وأشارت إلى انتخابات 1952، عندما هزم دوايت إيزنهاور في مؤتمر الجمهوريين روبرت تافت للفوز بترشيح الحزب، وفي منافسة تركزت على سياسة الولايات المتحدة في ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ولكن بطاقة ترامب- فانس هي تأكيد على عودة أمريكا لسياسة العزلة وتبنّي الشعبوية. فبعد سبعة عقود، أصبحت حركة “أمريكا أولاً” هي المهيمنة على الحزب.

وتساءلت الصحيفة عن الطريقة التي انحرف فيها الحزب عن سياسة رونالد ريغان وجورج هيربرت بوش وجورج دبليو بوش. مشيرة إلى تصريحات فانس على بودكاست ستيفن بانون، عام 2022: “لا يهمني في الحقيقة ما سيحدث لأوكرانيا بطريقة أو بأخرى”. بل سافر إلى ميونيخ، وانتقد أوكرانيا أثناء المؤتمر الأمني.

وذكّرت الصحيفة بمواهب فانس، وانتقاداته الأولى لترامب، حيث كتب في الصحيفة ذاتها أن ترامب “لديه شعار عن العظمة، وبدون جوهر لدعمه”. لكنه تغيّرَ وأصبح ناطقاً باسم مجموعة تُعرف أحياناً بالمحافظة الوطنية، أو ما بعد الليبرالية، ودعم منع الإجهاض عام 2022، مع أنه خفّفَ من لهجته، وترك القرار للولايات لا السلطة الفدرالية. وقال فانس إنه لو كان نائباً للرئيس عام 2021 لم يكن ليسمح بالمصادقة على انتخابات 2020.