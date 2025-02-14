سياسة | دولي | الولايات المتحدة

نائب ترامب: “كل شيء سيكون مطروحا” لإنهاء الحرب في أوكرانيا حتى “الضغط العسكري”

14 - فبراير - 2025

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واشنطن: أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نُشرت الجمعة، أنّ كل الخيارات مطروحة في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك استخدام “الضغط العسكري”.

وقال فانس: “ثمة أدوات ضغط اقتصادية، وهناك بالطبع أدوات ضغط عسكرية”، مضيفا: “نحن حريصون على استقلال أوكرانيا السيادي”.

وأضاف: “الرئيس لن يخوض (هذه المعركة) وهو مغمض العينين. سيقول إنّ كلّ شيء مطروح على الطاولة، فلنعقد صفقة”.

وأشار إلى أنّ “ثمة أدوات ضغط اقتصادية، وهناك بالطبع أدوات ضغط عسكرية”.

ووفقا للصحيفة، فقد أكد فانس أنّه من السابق لأوانه تقدير حجم المناطق التي ستبقى في أيدي روسيا أو ما هي الضمانات الأمنية التي يمكن للولايات المتحدة والحلفاء الغربيين الآخرين تقديمها لكييف.

وقال: “هناك عدد من الصيَغ والترتيبات، ولكننا حريصون على استقلال أوكرانيا السيادي”.

وجاءت هذه التصريحات قبيل اجتماع مقرّر بين فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا.

ويأتي الاجتماع بعدما أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أربكت أوكرانيا وحلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، بعد حوالى ثلاث سنوات من بدء الحرب الروسية.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 14, 2025 الساعة 8:19 ص

    ههه ترامب المتصهين الأرعن المجنون يهدد الدب الروسي بوتن، يا للمهزلة 😎🤣🚀🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 14, 2025 الساعة 8:26 ص

    هه القدرة العسكرية الأمريكية تراجعت تراجعا فظيعا جدا جدا يا رجل كل يوم نشاهد الكوارث لسقوط الطائرات العسكرية المهترئة بكل أنواعها القديمة والجديدة 😎🤣🛩️🔥

    رد

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