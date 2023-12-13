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نائب تركي توقف قلبه عن الخفقان خلال حديثه عن الحرب على غزة- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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لندن- “القدس العربي”:

تعرض نائب في البرلمان التركي لأزمة صحية خطيرة، بينما كان يلقي كلمة عن الحرب على قطاع غزة، أمس الثلاثاء.

وتحدث النائب عن حزب “السعادة” حسن بيتماز بقوة ضد إسرائيل، خلال كلمته في الجمعية العامة الوطنية التركية، وصرخ قائلا إن “الدولة اليهودية تعاني من غضب الله”.

وقبل أن ينهار على الأرض، قال بيتماز: “حتى لو صمت التاريخ، فإن الحقيقة لن تصمت. يعتقدون أنهم إذا تخلصوا منا، فلن تكون هناك مشكلة”.

وأضاف: “مع ذلك، إذا تخلصت منا، فلن تتمكن من الهروب من عذاب الضمير. حتى لو نجوت من عذاب التاريخ، فلن تتمكن من الهروب من غضب الله”.

وتحدث بيتماز عن إسرائيل في إطار النقاش حول الميزانية، حيث أغمي عليه فجأة، وسارع عدد من أعضاء البرلمان لتقديم المساعدة له، وقام أحد الأطباء المتواجدين في الجلسة بتقديم الإسعافات الأولية، وتدليك قلبه.

بعد ذلك تم إرساله إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج، بحسب ما تداولته وسائل الإعلام التركية.

وبحسب ما ورد، توقف قلب بيتماز لكنه استأنف النبض بعد التدخل الطبي. وذكر بيان لاحق أن حالة النائب البالغ من العمر 53 عاما، وصفت بالخطيرة وأن حياته ما زالت في خطر.

وينتمي بيتماز إلى حزب “السعادة” الذي يجلس في المعارضة، ويعتبر إسلاميا محافظا.

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