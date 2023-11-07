نائب تونسي: اتصالات بين رئيس البرلمان والسفير الأمريكي عطّلت المصادقة على قانون تجريم التطبيع

تونس- “القدس العربي”: اتهم نائب تونسي رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بتعطيل المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع، وطالبه بالكشف عن فحوى “اتصالاته شبه اليومية” مع السفير الأمريكي، جوي هود.

واعتبر النائب بلال المشري أن بودربالة “أصبح عائقا لتمرير مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وذلك بسبب محاولة تعطيل الجلسة العامة وتأجيلها في مرحلة ثانية دون أي سند قانوني، في محاولة منه لقبر القانون على غرار المجالس النيابية السابقة”.

كما دعا المشري بودربالة الى الكشف عن “فحوى الاتصالات الهاتفية التي يجريها بشكل شبه يومي مع السفير الأمريكي في تونس جوي هود”، الذي قال إنه يمارس ضغوطا لمنع المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع، رافضا الكشف عن مصدر معلوماته التي قال إنها مؤكدة.

وأضاف، في تصريح إذاعي “رئيس مجلس النواب حدد موقفه المعارض من تمرير قانون تجريم التطبيع في كواليس المجلس وفي أحاديث جانبية مع النواب”.



وكانت سيرين مرابط، مساعدة رئيس البرلمان التونسي، كشفت عن “ضغوط أمريكية” لسحب مشروع قانون تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى “رسالة تلقتها وزارة الخارجية من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بعد رفض رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة استقبال السفير الأمريكي بسبب مواقف بلاده من العدوان على غزة”.



يذكر أن بودربالة أثار جدلاً واسعاً، الخميس الماضي، بعدما أعلن تأجيل جلسة التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع، بناء على اقتراح من الرئيس قيس سعيد “نظراً لما يمثّله مقترح القانون من آثار سلبيّة على أمن تونس الخارجي وعلى مصالحها”.

وهذا الأمر دفع الرئيس قيس سعيد إلى التوجه بخطاب للتونسيين، نفى فيه تدخله في عمل البرلمان، كما دعا إلى إدراج “جريمة خيانة الشعب الفلسطيني” في القانون التونسي، واعتبارها “خيانة عظمى”.