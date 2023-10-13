نائب تونسي سابق: الرأي العام الإيطالي مؤيد لفلسطين.. وعلى العرب الضغط على مصر للسماح بمساعدة غزة- (فيديوهات)

تونس – “القدس العربي”:

كشف النائب التونسي السابق المقيم في إيطاليا، مجدي الكرباعي، عن وجود تباين كبير بين موقف الإيطاليين وحكومتهم، مشيرا إلى وجود تظاهرات متواصلة تندد بدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتطالب بدعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه.

وقال الكرباعي، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “الحكومات الإيطالية كانت دائما صديقة للكيان الغاصب، وبالتالي لا نستغرب موقفها الحالي مما يحدث في غزة، حيث عبرت عن دعمها لدولة الاحتلال، كما تم وضع علمها على مبنى الحكومة”.

واستدرك بالقول “لكن الرأي العام الإيطالي لا يوافقها في هذا الرأي، وهناك العديد من الناشطين في السياسة والمجتمع المدني ينددون بما قامت به الحكومة الإيطالية، ويدعونها إلى احترام حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وعدم تجريم المقاومة الفلسطينية، وهناك هبة شعبية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية منذ أن بدأ هذا الصراع يخرج للعلن على الساحة الدولية”.

وأضاف “قبل أيام مثلا، كان هناك وقفة احتجاجية لعدد من الجمعيات والمنظمات الإيطالية للتنديد بالموقف الرسمي من القضية الفلسطينية والمقاومة، كما تم التنديد بما يمارسه الكيان الغاصب من انتهاكات يومية، وخاصة خلال عدوانه الحالي على غزة”.

كما أشار، في السياق، إلى وجود انقسام داخل الطبقة السياسية الإيطالية حول الموقف مما يحدث حاليا في فلسطين المحتلة، “فرغم أن أغلب مواقف النواب والأحزاب السياسية تتفق مع موقف الحكومة في التنديد بما تسميه “الاعتداء” على الكيان الغاصب، إلا أن هناك بعض الأصوات التي تعارض هذا الأمر بشكل كلي، فعلى سبيل المثال رئيس حزب الاتحاد الشعبي، لويجي دي ماجيستريس، قال إنه لا يمكننا أن نوافق حماس على ما تقوم به، ولكننا نندد بما يرتكبه الكيان الغاصب في الأراضي المحتلة من انتهاكات واعتداءات، كما طالب الناتو بعدم تزويد إسرائيل بالأسلحة”.

نسف اتفاقيات التطبيع

من جانب آخر، اعتبر الكرباعي أن عملية طوفان الأقصى “جاءت في وقت مناسب جدا كي تنسف سردية السلام لبعض الدول العربية مع الكيان الغاصب، والتي تهدف إلى جعل هذا الكيان حقيقة محتمة وعلينا كشعوب عربية أن نقبل بها”.

واوضح بقوله “هذه العملية جاءت لتذكر العالم بأن هذا الكيان لا يرغب بالسلام، ولو كان يرغب بذلك لما اختار أصلا حكومة يمينية فاشية متطرفة تقوم يوميا باستفزاز الفلسطينيين وجميع المسلمين في العالم العربي، عبر ما تقوم به من انتهاكات لمقدساتنا واعتداء على حرماتنا، فضلا عن الاعتداء على الفلسطينيين، وخاصة النساء والأطفال والشيوخ، فهو إذ لا يريد السلام، بالتالي لا سلام ولا مصالحة معه”.

وتابع بالقول “العدوان الإسرائيلي على غزة واستخدامه لأسلحة محرمة دوليا كالفوسفور الأبيض يؤكد عدم احترامه هذا الكيان الغاصب للقوانين والاتفاقيات الدولية، وهو ما يؤكد عدم سعيه للسلام”.

واعتبر أن موقف تونس من عملية طوفان الأقصى “مشرف جدا، فرغم اختلافنا سياسيا مع الرئيس قيس سعيد، إلا أننا نتفق حول القضية الفلسطينية وهذا لا جدال فيه، ولذلك أقول إن موقف سعيد هو موقف شجاع وفريد من نوعه في العالم العربي، فموقف تونس كان واضحا ولا يتضمن تذبذبا مثل الدول العربية الأخرى، وهذا يحسب لتونس ويؤكد أننا لا نرضى رسميا وشعبيا بالتطبيع، ولكن يجب الإسراع بسن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال”.

وأضاف “إرسال مساعدات إلى غزة هي فكرة جيدة، ولكن يجب على مصر فتح معبر رفح لتمر هذه المساعدات، ولذلك أقول إن الموقف المصري خذلنا (كعرب)، وعلى الرئيس قيس سعيد وجميع الزعماء العرب أن يسعوا للضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح معبر رفح لتمكين الفلسطينيين من الحصول على المساعدات”.

وتابع بالقول “لا نتأمل كثيرا من الدول الغربية، حيث شهدنا مواقفها التي تدافع عن الكيان الغاصب. وعربيا، شهدنا بيانات هزيلة ومواقف مرتعشة وهذا ما عهدناه من الحكومات العربية، ولكن على الشعوب العربية أن تنتفض وتضغط على حكوماتها من أجل دعم المقاومة في فلسطين وفك الحصار على غزة”.

كما دعا الجالية العربية في الدول الغربية إلى “تكثيف التظاهرات التي تندد بموقف هذه الدول الداعم لإسرائيل، والضغط على حكوماتها كي تغير موقفها، فمن العار أن تنتفض أوروبا وأمريكا للتنديد بما فعلته روسيا في أوكرانيا ولدعم “المقاومة الأوكرانية”، مقابل تنديدها بالمقاومة الفلسطينية صد الاحتلال الإسرائيلي، ونعتها بالإرهاب، وتصوير هذا الكيان الغاصب كحمل وديع يتعرض للاعتداء!”.