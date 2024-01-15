نائب تونسي سابق: دعوى جنوب افريقيا تحاكم ضمير العالم الميت

تونس – «القدس العربي»: أشاد سياسيون تونسيون بما سموه «صموداً أسطورياً» لسكان قطاع غزة في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من مئة يوم.

وخلال لقائه بوتد من حركة حماس يزور تونس حالياً، أكد الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي «ثبات وقوف الحركة وجماهير الشعب التونسي إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في معركة طوفان الأقصى وقدّم تحية للمقاومة وللشعب الفلسطيني على صموده وشموخه في وجه العدوان ومجازر الإبادة الجماعية ومخططات التهجير وثمّن الطرفان حالة الوعي بعدالة القضية الفلسطينية في كل العالم»، وفق بيان الحركة.

وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد: «مئة يوم من الصُّمود الأسطوري للمقاومة والشعب الفلسطيني قدَّمت فيها غزَّة ما يقارب خمسة وعشرين ألف شهيد في وجه آلة الإبادة الجماعيَّة والقصف الجنوني العشوائي وجرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانيَّة لجيش الدَّولة القائمة بالاحتلال وحلفائها، وتحت أنظار العالم وصمت ذوي القُربى إلا من رحم ربِّي من أحرار العروبة وأمَّة الإسلام والعالم، وخزعبلات «المستعبطين» المخزية من بني جلدتنا الرَّافضين حتَّى لأضعف الإيمان الدّبلوماسي بمساندة المقاومة والصُّمود الشَّعبي بمقاضاة الدَّولة القائمة بالاحتلال أمام القضاء الدُّولي بعُذر أقبح من ذنب. صبراً آل غزَّة، إنَّ موعدكم النَّصر والجنَّة».

وكتب هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديمقراطي: «100 يوم من الصّمود والشجاعة والتضحية والإيمان والدّفاع عن شرف الأمّة. ومن تعرية النّفاق الغربي وازدواجيّة المعايير والتواطؤ مع الإرهاب النازي الصهيوني. مئة يوم من القصف والقنابل والترويع والإبادة الجماعية بدون تحقيق أي هدف عسكري. مئة يوم من الحصار والخنوع والخيانة والعمالة العربيّة. مئة يوم من الدّروس التي قدّمتها لنا المقاومة الباسلة والشعب الفلسطيني الجبّار».

وأشار الوزير السابق خالد شوكات إلى تصريح لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال فيه: «ندفع ثمناً باهظاً للعيش في أرضنا بأمان».

سياسيو يشيدون بـ«الصمود الأسطوري» لسكان غزة في وجه العدوان الإسرائيلي

وعلق بالقول: «لأنّها ببساطة ليست أرضكم. منذ 75 عاماً تاريخ اغتصابكم لها بتواطؤ المحتل الإنكليزي معكم تحاولون إقناع أنفسكم بهذه الكذبة التي كذبتموها. وأنتم في الواقع تدفعون ثمن هذه الكذبة وغيرها. وستدفعون يقيناً ثمن جرائمكم في حق الفلسطينيين عليها. العالم بدأ يستفيق من وطأة دعايتكم. وستجدون أنفسكم قريباً في العراء لا أحد بمقدوره أن يصدّقكم. لأنهم ببساطة اكتشفوا كذب «أساطيركم» المؤسسة. وفي مقدمتها أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. فلهذه الأرض شعب يستشهد من أجلها وسيستردها. تلك حقيقة أزلية. فما أسّس على باطل سيزول يقيناً». وكتب المحلل السياسي نور الدين العلوي: «في الصورة كل شيء جبد…المقاومة تضرب بقوة، والجبهة ساخنة ومحكمة العدل ناشطة وبوادر حكم بالإدانة ظاهرة. كل حر في العالم ينتظر الإدانة ويتخيل ما يترتب عليها، من اعتبار الكيان دولة مارقة، لكن الإدانة لن تصدر لأن رئيس المحكمة قاض أمريكي. بكل بساطة نعم هو قاض أمريكي ومصلحة بلاده مقدمة على الحقيقة هكذا اعتدنا على الأمريكي مهما تحلى بالأخلاق القانونية الفاضلة. أول من يقدر ضرر حكم الإدانة على مصالح بلاده التي وضعته على رأس المحكمة هو القاضي الأمريكي. سينتظر التصويت صامتاً. وسيكون تصويتاً بغير إجماع. ثم ينحاز للفريق الذي لا يدين الكيان».

وكتب النائب السابق عبد اللطيف العلوي: «محاكمة لاهاي هي محاكمة للعرب قبل أن تكون محاكمة لإسرائيل، وهي كذلك محاكمة لضمير العالم الميت منذ سبعين سنة. كلّ مجرم هو صنيعة مجرمين آخرين، ويجب أن يحاكموا جميعاً، لتحقيق العدالة. لكنّ ذلك لا يحدث إلاّ في محكمة الدّيّان». وكانت السلطات أكدت أنها لن تدعم الشكوى القضائية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على اعتبار أنها تشكل «اعترافاً ضمنياً» بدولة الاحتلال، في وقت عبرت فيه منظمات المجتمع المدني عن مساندتها للدعوى، كما أعلنت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان أنها ستقاضي كبار المسؤولين الإسرائيليين أمام القضاء التونسي.