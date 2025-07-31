نائب تونسي سابق يقترح إرسال “زجاجات طعام” لكسر الحصار على غزة- (تدوينات)

تونس- “القدس العربي”:

أثار نائب تونسي سابق جدلا بعدما اقترح إرسال “زجاجات طعام” لكسر الحصار المتواصل على قطاع غزة، فبينما استحسن البعض هذه الفكرة، لجأ البعض للسخرية منها على اعتبار أنه غير واقعية.

وتحت عنوان “سنكسر الحصار من أماكننا بدون أن نتحرك”، كتب النائب السابق ماهر زيد “لكل سكان ساحل مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، الفكرة قائمة على الآتي: زجاجة مياه غازية فئة لتر ونصف أو ليتران يوضع فيها كيلو واحد أرز أو عدس أو أي نوع من البقول الجافة، ويتم إلقائها في البحر، وبفضل التيارات البحرية في البحر المتوسط، الزجاجات ستتحرك من الغرب للشرق مع التيارات السطحية القوية، التي تدفعها تجاه السواحل الشرقية للبحر، وهناك احتمالية كبيرة أن تصل سواحل غزة”.

وأضاف: “نحن، الملايين، سكان سواحل شمال إفريقيا لنملأ البحر بهذه الزجاجات. لن تتعرضون لأي خطر. فقط اشتروا زجاجة وضعوا فيها الطعام وألقوا في البحر حيث ستكون ودون أي تكلفة”.

اقتراح زيد أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، حيث رحب البعض بالفكرة على اعتبار أنها تشكل “حلا مؤقتا” في ظل “عجز” الحكومات العربية عن تقديم المساعدة، وتواصل إغلاق معبر رفح.

في حين سخر البعض من هذه الفكرة “غير الواقعية”، فيما تحدث آخرون أنه تمت تجربتها سابقا من قبل عدد من المواطنين المصريين.









ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها المتواصل على قطاع غزة، كما تقوم باستهداف الفلسطينيين خلال انتظارهم وصول قوافل المساعدات.