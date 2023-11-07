نائب تونسي يتهم رئيس البرلمان بتعطيل المصادقة على قانون تجريم التطبيع … واتحاد الشغل يطالب منظمة العمل الدولية بالتدخل لإيقاف العدوان على غزة

تونس – «القدس العربي» : اتهم نائب تونسي رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بتعطيل المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع، وطالبه بالكشف عن فحوى “اتصالاته شبه اليومية” مع السفير الأمريكي، جوي هود.

واعتبر النائب بلال المشري أن بودربالة “أصبح عائقاً لتمرير مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وذلك بسبب محاولة تعطيل الجلسة العامة وتأجيلها في مرحلة ثانية دون أي سند قانوني، في محاولة منه لقبر القانون على غرار المجالس النيابية السابقة”.

كما دعا المشري بودربالة إلى الكشف عن “فحوى الاتصالات الهاتفية التي يجريها بشكل شبه يومي مع السفير الأمريكي في تونس جوي هود”، الذي قال إنه يمارس ضغوطاً لمنع المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع، رافضاً الكشف عن معلوماته التي قال إنها مؤكدة.

موقف معارض

وأضاف، في تصريح إذاعي: “رئيس مجلس النواب حدد موقفه المعارض من تمرير قانون تجريم التطبيع في كواليس المجلس وفي أحاديث جانبية مع النواب”.

وكانت سيرين مرابط، مساعدة رئيس البرلمان التونسي، كشفت عن “ضغوط أمريكية” لسحب مشروع قانون تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى “رسالة تلقتها وزارة الخارجية من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بعد رفض رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة استقبال السفير الأمريكي بسبب مواقف بلاده من العدوان على غزة”.

يذكر أن بودربالة أثار جدلاً واسعاً، الخميس الماضي، بعدما أعلن تأجيل جلسة التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع، بناء على اقتراح من الرئيس قيس سعيد “نظراً لما يمثّله مقترح القانون من آثار سلبيّة على أمن تونس الخارجي وعلى مصالحها”.

وهذا الأمر دفع الرئيس قيس سعيد إلى التوجه بخطاب للتونسيين، نفى فيه تدخله في عمل البرلمان، كما دعا إلى إدراج “جريمة خيانة الشعب الفلسطيني” في القانون التونسي، واعتبارها “خيانة عظمى”.

من جانب آخر، توجه اتحاد الشغل برسالة إلى منظمة العمل الدولية، دعاها فيها إلى “ممارسة نفوذها وصلاحياتها من أجل تعزيز ودفع الجهود الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

كما حثّ المنظمة على “العمل من أجل تمكين سكان غزة من الإغاثة الإنسانية دون قيود أو شروط من خلال التزود بالماء والغذاء والطاقة والدواء”.

كما وصف اتحاد الشغل بيان منظمة العمل حول الوضع في غزة بالمتذبذب والغامض، مؤكداً أن “فيه تراجعاً عن مبادئ منظمة العمل الدولية المنحازة لقيم العدل والحرية والمساواة وفق نص رسالة اتحاد الشغل”.

وأشار إلى أن المدير العام لمنظمة العمل الدولية مطالب بتقديم تقرير سنوي حول أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة وظروف العيش عموماً.

وكانت منظمة العمل الدولية تحدثت عن فقدان 390 ألف وظيفة في قطاع غزة والضفة الغربية، وهو ما يعني خسائر يومية في دخل العمل تبلغ 16 مليون دولار، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في المنظمة العمل الدولية، في بيان الإثنين: “إن تقييمنا الأولي لتداعيات الأزمة الحالية المأساوية على سوق العمل الفلسطيني أسفر عن نتائج فظيعة للغاية، والتي سوف تتفاقم إذا استمر الوضع الكارثي في التدهور في قطاع غزة”.

وأضافت: “إن الأعمال العدائية المستمرة لا تمثل فقط أزمة إنسانية هائلة من حيث الخسائر في الأرواح والاحتياجات الإنسانية الأساسية، بل تمثل أيضاً أزمة اجتماعية واقتصادية تسببت في أضرار جسيمة للوظائف والشركات، وستكون تداعياتها ملموسة لسنوات عديدة قادمة”.

وكررت جرادات دعوة مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته الحالية إلى السماح وتسهيل الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة.

وأضافت: “نعمل بلا كلل مع شركائنا من الحكومة والعمال وأصحاب العمل ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والجهات الإنسانية الفاعلة لتقديم المساعدة الفورية للعمال والأعمال المتضررة. سندعمهم أيضاً على المدى الطويل من أجل استعادة الوظائف والمؤسسات وجمع معلومات حيوية عن سوق العمل، إلى جانب مبادرات الحماية الاجتماعية، وذلك إلى أقصى حد من إمكانياتنا”.

منحة للطلبة الفلسطينيين

فيما أكدت بثينة قراقبة، الناطقة باسم الهلال الأحمر التونسي، أن المنظمة خصصت منحة تقدر بـ400 دينار شهرياً للطلبة الفلسطينيين.

وأوضحت أن “عدد الطلبة الفلسطينيين في تونس يبلغ 503 طلاب وفي هذه المرحلة العاجلة يتم التركيز على حملة من أجل طلبة غزة والبالغ عددهم 144. وبعد التنسيق مع رئاستي الجمهورية والحكومة، قرر الهلال الأحمر التونسي تمكينهم من منحة شهرية تقدر بـ400 دينار، بعد انقطاع اتصالاتهم بعائلاتهم، وسنوفر لهم أيضاً متابعة نفسية وصحية لأن عدداً منهم فقدوا أفراداً من عائلاتهم في القصف”.

وتحدثت عن حملة وطنية غير مسبوقة دعماً للشعب الفلسطيني منذ بداية الحرب، مضيفة: “الحملة متواصلة ونستقبل يومياً مختلف الفئات العمرية في مقرنا دعماً للفلسطينيين، كما سننظم نقطة إعلامية مع انتهاء الحملة لتسليط الضوء على الأرقام وجميع أنواع التبرعات التي وصلتنا”.

اختلال ميزان العدالة

وكتب الوزير السابق خالد شوكات: “من أوجه اختلال ميزان العدالة ومأسسة الظلم في عالمنا الموحش هذا أن يطالب المجتمع الدولي بإصرار عجيب بتحرير مئتي رهينة ونيف عند المقاومين في غزّة، بينما لا يعني وجود آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية له أي شيء، وأن يبكي هذا المجتمع بكل حرقة بضع مئات هناك، ولكن كل هذا الدمار والخراب وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء، لا يحرّك له جفناً”.

وأضاف: “كيف يمكن أن يكون لهذا المجتمع مصداقية لدينا يوماً ما؟ بل حتّى خوارزميات هذا الفضاء الأزرق تكيل بمكيالين إذ تفسح لهم وتهددنا بالحجب وتحد من انتشار صوتنا وتعمل على خنقنا”.