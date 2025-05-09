نائب تونسي يستقيل “وفاء لناخبيه”.. وزملاؤه يدعونه للتراجع- (تدوينات)

تونس- “القدس العربي”:

أعلن نائب تونسي استقالته من البرلمان “وفاء للناخبين”، بسبب عدم تمكنه من تحقيق وعوده الانتخابية، وهو ما دفع زملاءه في المجلس إلى دعوته للتراجع عن قراره.

وكتب النائب عبد العزيز الشعباني على صفحته في موقع فيسبوك: “حين ترشحت لم يكن في نيتي سعي وراء منصب، ولا البحث عن شهرة أو مكاسب شخصية، بل كانت انطلاقتي من إيمان عميق أن مقعد النائب ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لخدمة الناس وتحقيق المصلحة العامة”.

وأضاف: “بذلت ما في وسعي، اجتهدت أن أكون صوتًا صادقًا وأمينًا لكل من وضعوا فيّ ثقتهم. فإن وفقت فذلك بفضل الله، وإن قصرت فليعذرني من خاب أمله، ويعلم أنني لم أبخل يومًا بجهدٍ أو وقت. واليوم، وبعد مسيرة مليئة بالتحديات والعبر، أترك المجال لغيري، عسى أن يكون الأقدر على مواصلة المسير. سأظل دائمًا على ذمة وطني، مستعدًا لخدمته في أي وقت يحتاجني فيه”.

وأوضح في تدوينة أخرى: “استقالتي كانت وفاءً لمن انتخبني، وسأبقى ابن هذا المسار الذي آمنتُ به ومازلت، وسأدافع عن بلدتي ووطني من أي مكان يختاره لي القدر”.

وتفاعل العشرات مع ما كتبه الشعباني، حيث خاطبته البرلمانية سيرين المرابط بالقول: “زميلي الخلوق لم نرَ منك إلا الحب والغيرة على البلاد. نشعر أحيانا بالإحباط، لكنك لست من الناس الذين ييأسون ويرمون المنديل”، في محاولة لإثنائه عن قراره.

وأضاف النائب أحمد السعيداني: “لسنا من الأشخاص الذين ييأسون وينسحبون من منتصف الطريق”، في انتقاد مبطن لقرار الشعباني.

كما دعاه عدد من النشطاء إلى التراجع عن قرار الاستقالة، مشيدا بما قدمه خلال فترته النيابية لولاية القصرين في غرب تونس.

ويتكون البرلمان التونسي الحالي من غرفتين، مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم، ويواجه المجلسان انتقادات متكررة، حيث ترى المعارضة أنهما يفتقران للاستقلالية ويتبعان بشكل مباشر لرئاسة الجمهورية، كما يوجه البعض انتقادات كبيرة لمجلس النواب الذي عطل المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع (بعد تدخل مباشر من قبل الرئيس قيس سعيد)، ويقتصد دوره فقط على المصادقة على القروض، وفق تعبير المعارضة.