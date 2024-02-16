سياسة | دولي

نائب جمهوري يقول إنه سيزور الرياض قريباً لمناقشة “اتفاقية أمنية ممكنة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية”

منذ ساعة واحدة

رائد صالحة
حجم الخط
0

واشنطن- “القدس العربي”: سيسافر أبرز جمهوري يشرف على الشؤون الخارجية إلى المملكة العربية السعودية، الشهر المقبل، للدفع قدما باتفاق إقامة علاقات بين إسرائيل والمملكة، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل ” القريبة من الكونغرس.

وقال النائب مايكل ماكول (جمهوري عن تكساس)، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه سيسافر إلى المملكة العربية السعودية في مارس لإجراء مناقشات حول الاتفاقيات الأمنية الأمريكية مع المملكة العربية السعودية والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام الرياض لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال ماكول خلال مناقشة استضافتها صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” صباح الجمعة: “سأسافر إلى السعودية في شهر مارس لمناقشة الاتفاقية الأمنية الممكنة مع السعوديين وإسرائيل والولايات المتحدة”.

وأضاف “أعلم أن السعوديين لديهم اهتمام بإنجاز ذلك في أقرب وقت ممكن، في الواقع أعتقد أنه ستكون هناك مسودة وثيقة قبل رحلتي في مارس، مما يجعل التوقيت حرجًا للغاية”.

وبحسب ما ورد، فقد طلبت السعودية  التزامات عسكرية من الولايات المتحدة كجزء من أي اتفاق تطبيعي مع إسرائيل.

ويتضمن ذلك التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك؛ وضمان مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية؛ وعلى الولايات المتحدة الموافقة على وتقديم المساعدة للسعودية  لبرنامج الطاقة النووية المدنية.

وليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على كل هذه الإجراءات. وقد أثار بعض المشرعين مخاوف بشأن وجود اتفاق دفاع مشترك مع السعودية، يضمن مبيعات الأسلحة إلى المملكة المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان، وما إذا كان من الممكن استخدام برنامج نووي مدني كسلاح.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً إقامة دولة فلسطينية، لكن ماكول زعم بأن هناك مرونة في موقفه نظراً للفوائد التي ستأتي من العلاقات مع السعودية.

وقال ماكول “”الشيء الوحيد الذي يريده السعوديون من ذلك هو إيجاد طريقة للسماح للشعب الفلسطيني بالحكم الذاتي في تلك الأراضي (الضفة الغربية وقطاع غزة)”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

حركة “الشباب الفلسطيني” تغلق جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو رداً على القصف الإسرائيلي لرفح- (فيديو)
14 - فبراير - 2024
بايدن يأمر بمنع ترحيل الآلاف من الفلسطينيين في الولايات المتحدة لمدة 18 شهراً بموجب سلطة “الحماية المؤقتة”
14 - فبراير - 2024
جاريد كوشنر يقول إنه لن ينضم إلى ولاية ترامب الثانية
14 - فبراير - 2024
أكسيوس: بايدن يقول لنتنياهو إنه “قد يتعين” على إسرائيل إطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين
13 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية