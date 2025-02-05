نائب ديمقراطي من تكساس يقول إنه سيقدم طلباً لعزل ترامب بسبب تصريحاته “الشنيعة” بشأن غزة- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: قال النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس آل غرين يوم الأربعاء إنه يخطط لتقديم مواد المساءلة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن اقترح أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة.
وقال غرين في قاعة مجلس النواب: “لقد بدأت حركة عزل الرئيس. أقف لأعلن أنني سأقدم مواد عزل ضد الرئيس بسبب اقتراحاته الشنيعة والأفعال الشنيعة التي ارتكبها”.
Impeachment Announced by Congressman Al Green:
Injustice Anywhere is a Threat to Justice Everywhere (MLK). Injustice in Gaza is a Threat to Justice in America. Watch Rep. Green’s floor speech online: https://t.co/3VvrJGoUHj pic.twitter.com/tfZU7ZhMug
— Congressman Al Green (@RepAlGreen) February 5, 2025
وكان ترامب قد طرح خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، فكرة سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة. وقال إن الأمريكيين يجب أن يتحملوا مسؤولية تنظيف المنطقة التي مزقتها الحرب وإعادة بنائها، رغم أنه لم يقدم تفاصيل حول من سيكون قادرًا على العيش هناك.
وتُعدّ هذه بعضا من أكثر تعليقات ترامب تطرفا في هذا الشأن، وتأتي بعد بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الشهر الماضي. فيما يوجد هناك ما يقرب من مليوني فلسطيني يأملون في إقامة دولتهم الخاصة.
وانتقد الديمقراطيون، ومن بينهم غرين، الرئيس بسبب تصريحاته، ووصفوا فكرة الاستيلاء بأنها “تطهير عرقي”، وشبهوها بإلقاء عود ثقاب على وضع متقلب بالفعل.
وقال غرين “إن التطهير العرقي ليس مزحة، وخاصة عندما يصدر عن رئيس الولايات المتحدة، الشخص الأكثر نفوذاً في العالم، عندما يمتلك القدرة على إتقان ما يقوله. والتطهير العرقي في غزة ليس مزحة، ويجب على رئيس وزراء إسرائيل أن يخجل من معرفة تاريخ شعبه”، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.
وندد غرين بتصريحات ترامب وقال إنه أراد تذكير الناس بأن القس مارتن لوثر كينغ جونيور كان على حق عندما قال “إن الظلم في أي مكان يشكل تهديدا للعدالة في كل مكان”.
وأضاف أن “الظلم في غزة يشكل تهديدا للعدالة في الولايات المتحدة الأمريكية”.
وكان غرين أحد المشرّعين الذين بدأوا أول عملية عزل لترامب عام 2017. وقال يوم الأربعاء إنه “وضع الأساس للعزل”، وسيفعل ذلك مرة أخرى.
وقال “أعلم أن الوقت قد حان لوضع الأساس من جديد. ففي بعض القضايا، من الأفضل أن نقف بمفردنا بدلاً من ألا نقف على الإطلاق. وفي هذه القضية، أقف بمفردي، ولكنني أدافع عن العدالة”.
ودعا غرين الشعب الأمريكي إلى الإشارة إلى أن حركة المساءلة يجب أن تكون حركة شعبية.
وأضاف “يجب على الشعب أن يطالب بذلك، وعندما يطالب الشعب بذلك، سيتم تنفيذ الأمر”.
