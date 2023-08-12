نائب رئيسة تايوان يتوجه إلى أمريكا في زيارة أثارت غضب الصين

تايبيه: يتوجه وليام لاي نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة السبت في زيارة شديدة الحساسية أدانتها الصين وأثارت مخاوف مسؤولين تايوانيين من أن تؤدي إلى مزيد من النشاط العسكري الصيني حول الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي.

ولاي هو المرشح الأول لمنصب رئيس تايوان في انتخابات يناير كانون الثاني، وسيتوقف فحسب في الولايات المتحدة في طريقه إلى باراغواي لحضور أداء رئيسها اليمين وأيضا في طريق عودته.

وتقول تايبيه وواشنطن إن مثل هذه الزيارات روتينية وليس هناك سبب يدعو الصين لاتخاذ إجراءات “استفزازية”، لكن بكين ردت بغضب على ما تعتبره علامة أخرى على دعم الولايات المتحدة لتايوان التي تعتبرها أرضا صينية.

ويقول مسؤولون تايوانيون إن الصين سوف تستخدم توقف لاي في الولايات المتحدة كذريعة لبدء تدريبات عسكرية الأسبوع المقبل على الأرجح بالقرب من تايوان لترهيب الناخبين قبل انتخابات العام المقبل كي تجعلهم “يهابون الحرب”.

ولم تقدم تايبيه ولا واشنطن أي تفاصيل دقيقة حول جدول أعمال لاي في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز إنه تماشيا مع الزيارات المماثلة السابقة سيلتقي لاي برئيس المعهد الأمريكي في تايوان ومقره فرجينيا وهو منظمة غير ربحية تديرها الحكومة الأمريكية وتدير علاقات غير رسمية مع تايوان.

ومن المقرر أن يتحدث لاي إلى الصحافيين في المطار الدولي الرئيسي في تايوان بعد ظهر اليوم السبت قبل مغادرته، ومن المتوقع أن يعود من باراغواي عبر سان فرانسيسكو.

(رويترز)