سياسة

نائب رئيس “الكنيست” يدعو لحرق غزة.. ومعلقون إسرائيليون: “فضحتنا”

18 - نوفمبر - 2023

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لندن ـ “القدس العربي”:

دعا نِسيم فاتوري نائب رئيس الكنيست، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن فيه إلى “حرق غزة”.

وكتب النائب المتطرف عن حزب الليكود، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالعبرية على حسابه على “أكس”: “كل الانشغال بمدى توفر الإنترنت في غزة أم لا يظهر أننا لم نتعلم شيئا. نحن إنسانيون للغاية.. احرقوا غزة الآن، لا أقل من ذلك! لا تضعوا الوقود. لا تضعوا الماء حتى يعود المختطفون”.

وبعد ما تعرضت تغريدته لتبليغات لمحتواها التحريضي، وضع موقع “أكس” ملاحظة تحذيرية عليها. وقد قام النائب العنصري بحذف جملة “احرقوا غزة” في ما بدا لحفظ ماء الوجه.

وقد تفاعل كثير من الإسرائيليين، أشار بعضهم لأنه فضح إسرائيل بكلامه، وكتب أحدهم أنه يدافع في مواقع التواصل للدفاع عن صورة إسرائيل والاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم وإبادة ضد الفلسطينيين، فتأتي أنت كنائب رئيس البرلمان الإسرائيلي لتؤكد ذلك.

 وكان فيتوري انتقد أيضا قرار حكومة الحرب التابعة لهذا النظام بالسماح بدخول كميات محدودة للغاية من الوقود إلى غزة.

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  1. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 12:49 م

    الهولوكست الفلسطيني!

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  2. يقول Abdo:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 12:54 م

    استغرب كيف للدول العربية المطبعة ماتزال لم تقطع علاقاتها مع إسرائيل، فما هو الحد الذي يمكن أن تقطع فيه العلاقات، ألهذه الدرجة هميحبون إسرائيل

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    1. يقول Chabane:
      نوفمبر 18, 2023 الساعة 1:54 م

      كل حواحد اختار فسطاطه، الامور اضحت واضحة الان.

  3. يقول عدنان من العراق:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 1:41 م

    نحن لانريد ان نحرق اليهود…هم من يشاطرنا نفس الاصول السامية..والنبي موسى قد ذكر بالقرآن اكثر من 180 مرة ورسولنا الكريم محمد متزوج امرأة منهم وهي اسمها صفية..الرومان بالقرن الميلادي الأول قاموا بنشريدهم وجعلو منهم شراذام تعيش بكل اصقاع العالم..انبيائهم مقدسين لنا..ودور عبادتهم محمية من قبلنا وتعبر مقدسة كما الكنيسة والجامع..جائوا إلينا لاجئين بعد أن حاصرهم الغرب وخنقهم وسباهم نط..استقبلناهم وا دخلناها دورنا بأمان.
    غدرونا وارتكبوا جرائم بحقنا …هدموا دورنا قتلوا أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وقتلوا مرضانا وهدوا مستشفياتنا ودور عبادتنا من كنائس وجوامع.
    قسماانه لعارعلينا. جميعا أن لم نتعهد باعادتهم من أين اتو..لااقل ولااكثر..والحر لايلدغ من الجحر مرتيبن…والمسامح ليس بكريم..سامحناهم عدة مرات
    فلسطين لنا من البحر إلى النهر.

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  4. يقول Sana:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 2:07 م

    ولى مجرم
    كم الف طن متفجرات رميته على غزة
    الله يحرقكم بالدنيا قبل الآخرة
    انه على كل شيء قدير

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  5. يقول صلاح صلاح:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 2:07 م

    الصهاينة ضباع القرن ٢١

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  6. يقول صحفي استقصائي:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 2:30 م

    حرق غزة يجري بتحريض من مستشار المانيا اولف شولتس

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  7. يقول mercure rouge:
    نوفمبر 19, 2023 الساعة 6:03 ص

    بلدان المغرب الاسلامي استقبلتهم و وفرت لهم الحماية بعد سقوط غرناطة اخر معاقل المسلمين في الاندلس عندما فروا من محاكم التفتيش في اسبانيا نحن في الجزائر نكرههم اشد الكره لانهم انقلبوا علينا بعد سقوط الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي الغاشم

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