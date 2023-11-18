نائب رئيس “الكنيست” يدعو لحرق غزة.. ومعلقون إسرائيليون: “فضحتنا”

لندن ـ “القدس العربي”:

دعا نِسيم فاتوري نائب رئيس الكنيست، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن فيه إلى “حرق غزة”.

وكتب النائب المتطرف عن حزب الليكود، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالعبرية على حسابه على “أكس”: “كل الانشغال بمدى توفر الإنترنت في غزة أم لا يظهر أننا لم نتعلم شيئا. نحن إنسانيون للغاية.. احرقوا غزة الآن، لا أقل من ذلك! لا تضعوا الوقود. لا تضعوا الماء حتى يعود المختطفون”.

وبعد ما تعرضت تغريدته لتبليغات لمحتواها التحريضي، وضع موقع “أكس” ملاحظة تحذيرية عليها. وقد قام النائب العنصري بحذف جملة “احرقوا غزة” في ما بدا لحفظ ماء الوجه.

לא להכניס דלק, לא להכניס מים עד שהחטופים חוזרים! — ניסים ואטוריNissim Vaturi🇮🇱 (@nissimv) November 17, 2023

وقد تفاعل كثير من الإسرائيليين، أشار بعضهم لأنه فضح إسرائيل بكلامه، وكتب أحدهم أنه يدافع في مواقع التواصل للدفاع عن صورة إسرائيل والاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم وإبادة ضد الفلسطينيين، فتأتي أنت كنائب رئيس البرلمان الإسرائيلي لتؤكد ذلك.

وكان فيتوري انتقد أيضا قرار حكومة الحرب التابعة لهذا النظام بالسماح بدخول كميات محدودة للغاية من الوقود إلى غزة.