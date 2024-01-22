سياسة | دولي

نائب رئيس الوزراء الأيرلندي: يجب أن تحاسب إسرائيل على أفعالها في غزة

منذ 52 دقيقة

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لندن: قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إنه “يجب محاسبة إسرائيل” وذلك في الوقت الذي وصل فيه عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 25 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية المحلية.

وقال مايكل مارتن لإذاعة “أر تي إي” الأيرلندية: “يجب محاسبة إسرائيل على ما تفعله، أدين القصف المستمر على غزة. إنه أمر صادم. إنه أمر مرعب. وهو غير مبرر بأي وضع أو شكل “.

ودافع مارتن الذي يشغل، أيضا، منصب وزير الخارجية في الحكومة الأيرلندية عن موقف حكومته فيما يتعلق بالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، وفقا لوكالة”بي إيه ميديا” البريطانية.

وقال مارتن: “إن المحكمة الجنائية الدولية تحقق بالفعل في الأمر فيما يتعلق بجرائم الحرب، والتي يمكن أن تشمل الإبادة الجماعية، لذا فهي قيد التحقيق بالفعل”.

وتابع أن أيرلندا قدمت مذكرات قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن احتلال أجزاء من الضفة الغربية، وخصصت ثلاثة ملايين يورو كتمويل إضافي للمحكمة لتمكينها من التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب.

وأضاف أن أيرلندا ستبحث الانضمام إلى القضية القانونية التي رفعتها جنوب إفريقيا بمجرد تجاوزها المراحل الأولية.

(د ب أ)

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