نائب رئيس وزراء أيرلندا يدعو إلى فرض عقوبات أكثر قسوة على المستوطنين الإسرائيليين

دبلن: قال مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء الأيرلندي إن العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب ، إذا استمر العنف، أن تكون أكثر من مجرد فرض حظر السفرعليهم.

.وذكرت وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أعلنتا بالفعل أنهما سوف يحظران على مثل هؤلاء المستوطنين المتطرفين من دخول بلادهما، في حين يدرس زعماء دول الاتحاد الأوروبي تنفيذ مقترحات مماثلة.

ويأتي ذلك في أعقاب تصاعد حدة العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وتذرع المستوطنين اليهود بالتذرع بالصراع بين إسرائيل وحماس من أجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي والقيام بأعمال عنف في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده بمناسبة نهاية العام، حيث سئل ما إذا كان يجب أن تتجاوز العقوبات مجرد فرض حظر على التأشيرات، وما إذا كان ينبغي إجبار إسرائيل على دفع ثمن الأضرار التي ارتكبها المستوطنون.

(د ب أ)