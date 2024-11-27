نائب عن حزب الله: إذا هاجمتنا إسرائيل فمن حق الجماعة الدفاع عن نفسها

بيروت: قال النائب عن جماعة حزب الله اللبنانية حسن فضل الله اليوم الأربعاء إن الجماعة تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها إذا هاجمتها إسرائيل.

وقال لقناة الجديد التلفزيونية اللبنانية “نحن لنا حق الدفاع عن النفس إذا اعتدى علينا الإسرائيلي. خلينا نشوف الدولة شو بدها تعمل ولكن نحن بدنا نتحمل مسؤولياتنا تجاه شعبنا. عندما يُعتدى على لبنان من حقنا أن ندافع عن النفس وعن شعبنا”.

وكان يرد على سؤال من مراسل القناة حول رد فعله على ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء بأن إسرائيل تحتفظ بحرية العمل العسكري وستضرب الجماعة إذا انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء.

وأكّد النائب حسن فضل الله أن هناك “تعاونا كاملا” مع الدولة اللبنانية لتعزيز انتشار الجيش في جنوب البلاد، مضيفا أن “لا سلاح ظاهرا” أو “قواعد” للحزب هناك.

وقال فضل الله في بنت جبيل في جنوب لبنان، عن انسحاب مقاتلي حزب الله إلى شمال الليطاني الذي ينصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي ، إن الأمر “مرتبط بإجراءات الدولة اللبنانية وتعزيز انتشار الجيش”، مضيفا “هناك تعاون كامل في هذا المجال ولن تكون هناك أي مشكلة”. وتابع “نحن ليس لدينا لا سلاح ظاهر ولا قواعد عسكرية” في جنوب لبنان.

الجيش اللبناني يعلن البدء بتعزيز انتشاره جنوب الليطاني

أعلن الجيش اللبناني الأربعاء البدء بتعزيز انتشاره في جنوب لبنان، بعد إعلان رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي أن لبنان ملتزم بتنفيذ القرار الدولي 1701 ونشر الجيش في الجنوب.

وقال الجيش في بيان إنه “باشر تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”. وشوهد موكبا لأحد ألوية الجيش مع مركبات مصفحة وعناصر ومجنزرات وشاحنات تعبر جسرا على نهر الليطاني في جنوب لبنان صباحا.

(وكالات)