نائب فرنسي: إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية مخططة ومنظمة” بغزة

باريس: قال النائب الفرنسي عن حزب “فرنسا الأبية”، توماس بورت، الخميس، إن إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية مخططة ومنظمة” في غزة.

تصريح بورت جاء في تدوينة على منصة إكس، تعليقا على تصريحات وزيرين إسرائيليين دعيا إلى تهجير سكان قطاع غزة.

وقال بورت: “التهجير القسري لشعب، إنها إبادة جماعية مخططة ومنظمة تقوم بها إسرائيل”.

وأضاف أنه “عار على من يغض الطرف ويدعم القضاء على شعب بأكمله”.

وطالب بورت فرنسا “بفرض عقوبات صارمة ضد إسرائيل وحكومتها اليمينية المتطرفة”.

وأضاف أن “مجرمي الحرب الإسرائيليين يواصلون حرب الإبادة الجماعية”.

والاثنين أعلن وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، دعمهما “التهجير الطوعي للفلسطينيين” من قطاع غزة.

(الأناضول)