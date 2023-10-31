نائب فرنسي يصف الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا بـ”المذبحة”- (تغريدة)

باريس: وصف النائب في البرلمان الفرنسي ديفيد جيرو هجوم الجيش الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في غزة بأنه “مذبحة”.

وقال جيرو، النائب عن حزب “فرنسا الأبية”، في تدوينة على منصة “إكس”: “وقعت مجزرة في غزة، الجيش الإسرائيلي استهدف عمداً مخيم جباليا للاجئين”.

وشدد جيرو على أن مخيم جباليا “تحوّلَ إلى رماد”، وذكر أنه “لا توجد حتى الآن عقوبات ضد إسرائيل”.

وقال النائب الفرنسي: “القوى الكبرى تراقب التطهير العرقي دون أن تتخذ أي إجراء، إنه عار”.

🇵🇸 Un massacre vient d’avoir lieu à Gaza. L’armée israélienne vient de cibler délibérément un camps de réfugiés : celui de Jabalya. Le camps est en cendres. Et l’impunité d’Israël est toujours totale. Les grandes puissances observent un nettoyage ethnique sans bouger. La honte. pic.twitter.com/20MezRxx6c — David Guiraud (@GuiraudInd) October 31, 2023

ومساء الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة إياد البزم أن “قصفاً إسرائيلياً أوقعَ 400 ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال، ودَمّرَ حياً سكنياً كاملاً في مخيم جباليا شمال القطاع”.

وأدانت كل من مصر والأردن العدوان الإسرائيلي و”الاستهداف اللاإنساني” الذي طال مربعاً سكنياً في مخيم جباليا.

ومنذ 25 يوماً يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، وتسبّبت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

(الأناضول)