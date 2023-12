​​​​​نائب فرنسي يعتزم مقاضاة سيدة دعت لضرب غزة بقنابل ذرية- (فيديو)

باريس: يعتزم النائب الفرنسي ديفيد غيرو، تقديم شكوى ضد والدة الجندي الإسرائيلي المولود بفرنسا موشيه أبراهام بارون، بسبب دعوتها إلى إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة بعد مقتل ابنها في غزة.

وكانت مارلين بارون، والدة موشيه دعت في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري عندما حلت ضيفة على قناة “i24” الناطقة بالفرنسية إلى إلقاء قنبلة ذرية على الفلسطينيين في غزة.

وعلى إثر ذلك لاقت بارون انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت أيضًا ردود فعل نواب المعارضة الفرنسية.

وقال النائب عن حزب “فرنسا الأبية” غيرو في منشور على منصة “إكس” الخميس، إنه وكّل عدداً من المحامين لفتح دعوى قضائية ضد والدة الجندي الإسرائيلي.

وأشار غيرو إلى أن “الدعوة العلنية للإبادة الجماعية في وسائل الإعلام يجب أن تنتهي، ويجب ألا تفلت تلك الوسائل من العقاب”.

🇵🇸 En 2024 c’est fini. Les appels explicites au génocide en public c’est fini. Plus d’impunité. Plus d’excuses, plus aucune circonstance atténuante. Je mandate des avocats pour porter plainte. On va s’organiser pour ne plus rien laisser passer. pic.twitter.com/NTr3V12iH8

— David Guiraud (@GuiraudInd) December 27, 2023