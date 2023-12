نائب فرنسي ينتقد دعم وزيرة الخارجية لإسرائيل- (تدوينة)

باريس: انتقد النائب الفرنسي مانويل بومبارد، الأحد، تجديد وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، دعمها لإسرائيل، رغم إدانة الخارجية الفرنسية مقتل موظفها بقصف إسرائيلي، والذي تم تحديد هويته حديثًا.

وفي مظاهرة مؤيدة لفلسطين في باريس، قال بومبارد، للأناضول، إن “رد فعل السلطات الفرنسية كان فاضحا كما كان في البداية”.

وأضاف المسؤول الفرنسي “يجب على فرنسا أن تقول إن مقتل الدبلوماسي الفرنسي غير مقبول”.

During pro-Palestine demonstration in Paris, Manuel Bompard told Anadolu:

🗣️— 'France must say that what happened was unacceptable'

French MP slams foreign minister's support for Israel despite killing of staffer in Gaza

