نائب مصري: جيش الاحتلال يشن هجوما على طول الحدود المصرية- الفلسطينية بزعم تدمير الأنفاق مع غزة

القاهرة- “القدس العربي”:

قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، إن الجيش الإسرائيلي يشن هجوما على طول الحدود المصرية- الفلسطينية عند محور فيلادلفيا بزعم تدمير الأنفاق بين مصر وغزة.

وأضاف عبر حسابه على موقع “إكس”، أن هذا “تطور خطير قد يدفع إلى انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل”.

وتابع: “الضربات على بعد أمتار قليلة من الحدود المصرية، والعدو يتمادى في مخططاته، وحدود مصر خط أحمر”.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كشف في وقت سابق عن نيته السيطرة على محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة والحدود المصرية.

ويمتد هذا المحور من البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم بطول الحدود المصرية- الفلسطينية التي تبلغ 14 كيلومترا.

ونصت معاهدة السلام التي وقّعتها مصر مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979 التي تعرف إعلاميا بمعاهدة كامب ديفيد، على منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عرف بمحور فيلادلفيا.

ومع انسحاب الاحتلال من قطاع غزة، نُقل الإشراف على المحور ومعبر رفح إلى السلطة الفلسطينية، مع وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي، فيما عرف باتفاقية المعابر.

ويزعم الاحتلال الإسرائيلي أن لديه مخاوف من تهريب الأسرى عبر الأنفاق بين مصر وقطاع غزة.

وجاء الهجوم الذي يشنه جيش الاحتلال على الحدود بعد أيام من زيارة وفد أمني واستخباراتي إسرائيلي إلى القاهرة، لمناقشة زيادة حجم المساعدات لقطاع غزة، وارتفاع وتيرة الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع.