نائب مصري: منتجاتنا الزراعية تباع في السعودية والإمارات بأقل من نصف سعرها في الداخل

القاهرة- “القدس العربي”:

واصلت أسعار الخضروات خاصة البصل الارتفاع لمستوى غير مسبوق في الأسواق المصرية، مع اتجاه الحكومة لزيادة نسبة التصدير في محاولة لتوفير العملة الأجنبية.

أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب المصري، تقدم بطلب إحاطة للحكومة عن سبب بيع المنتجات الزراعية المصرية خارج مصر بأسعار تقل عن نصف الأسعار داخلها.

وقال البرلسي، في طلبه، إن البصل المصري يباع في الإمارات والسعودية بنصف سعره في مصر، والبطاطس المصرية تباع في بيروت بنصف سعرها في القاهرة، وكأن الحكومة تحاول حل أزمة الفجوة الدولارية على حساب تجويع المواطن المصري.

وتابع: “بينما يعاني المصريون من أزمة في البصل للمرة الأولى في تاريخهم، يتابع الشعب المصري أسعار بيع البصل المصري في أسواق خليجية مثل الإمارات والسعودية بأسعار تقل عن نصف أسعار بيعه في مصر، بينما يتابعون كذلك أسعار بيع البطاطس المصرية في لبنان بأسعار تقل عن نصف أسعار بيعها في مصر كذلك، والبصل والبطاطس ليسا المنتجان الوحيدان اللذين يتم تداولهما خارج مصر بأسعار أقل حتى من أسعار الجملة داخلها، وذلك رغم الأعباء المالية التي تتم إضافتها على المنتج الذي يتم تصديره مثل رسوم النقل والشحن والتفريغ وغيرها، وإنما هناك أيضًا العديد من المنتجات الأخرى”.

وأضاف البرلسي: “الأمن الغذائي ركن أساسي من أركان الأمن القومي المصري، والسلم الاجتماعي كذلك، وهو ما يهدده شعور المصريون بأن خيرات بلادهم يستمتع بها الأجانب بينما يُحرمون هم منها، وأن الأطعمة والخضروات التي يكتوون بنار أسعارها ويحرمون أنفسهم وأبنائهم منها، يتم تصديرها بأسعار تقل عن نصف أسعار الجملة في مصر، لتتوفر لغير المصريين بأرخص الأسعار، وكأن الحكومة المصرية تدعم شعوب دول أخرى على حساب الشعب المصري، في الوقت الذي ترفع فيه كل أشكال الدعم عن المصريين”.

وقال النائب “إن محاولات تقليل الفجوة الدولارية على حساب تجويع المواطن المصري، واصطناع الحكومة للأزمات سواء بسبب انعدام الرقابة التموينية أو السماح بتصدير المواد الغذائية أو عدم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية بما يهدد الأمن الغذائي المصري ويزيد من إفقار المواطنين لصالح حيتان السوق والمحتكرين، أمر غير مقبول على الإطلاق”.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية أدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، في وقت تبحث الحكومة عن وسائل لتوفير العملة الأجنبية لسداد أقساط الديون التي ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتنتقد المعارضة المصرية سياسية الاستدانة للإنفاق على مشروعات تعتبرها غير ذي جدوى مثل القطار الكهربائي السريع والعاصمة الإدارية أغرقت البلاد في الديون.