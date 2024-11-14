نائب هولندي متطرف يحمّل مهاجرين مغاربة مسؤولية العنف ضد مشجعين إسرائيليين في أمستردام

لاهاي: ألقى زعيم اليمين المتطرف الهولندي خيرت فيلدرز يوم الأربعاء، باللوم على “المغاربة” في الهجمات على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام الأسبوع الماضي، مؤكدأ أنهم “يريدون القضاء على اليهود” وأوصى بترحيل الأشخاص المدانين بالتورط إذا كانوا يحملون جنسية مزدوجة.

وبينما أدان المشرعون معاداة السامية واتفقوا على أنه يتعين محاكمة مرتكبي أعمال العنف ومعاقبتهم بشدة، اتهم المشرعون المعارضون فيلدرز بـ”صب الزيت على النار” وقالوا إن تصريحاته خلال مناقشة برلمانية لا تؤدي إلى “مجتمع أفضل”.

كانت أعمال شغب قد اندلعت في العاصمة الهولندية قبل مباراة كرة قدم وبعدها الأسبوع الماضي بين أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب.

وشارك مشجعو الفريقين في أعمال الشغب؛ حيث هاجم عدد من مشجعي مكابي سيارة أجرة وهتفوا بشعارات معادية للعرب، بينما نفذ بعض الرجال هجمات كر وفر ضد أشخاص ظنوا أنهم يهود، بحسب ما قالته رئيسة بلدية أمستردام فيمكي هالسيما.

(د ب أ)