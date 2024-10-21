سياسة | دولي

نائب وزيرة الخزانة الأمريكية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني الوضع الاقتصادي بالضفة

22 - أكتوبر - 2024

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واشنطن: قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن نائب الوزيرة والي أدييمو تحدث اليوم الاثنين إلى رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى، وناقشا الأمن والاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أن أدييمو ومصطفى ناقشا أيضا جهود السلطة الفلسطينية لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأفادت بأن أدييمو “شدد على أهمية منع الإرهابيين والمتطرفين العنيفين” من جمع الأموال واستخدامها ونقلها في الضفة.

وقالت الوزارة إنهما تحدثا عن أهمية علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للأمن والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

(رويترز)

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